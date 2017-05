Pablo Laso: "Tenemos que hacer un gran partido defensivo ante el Joventut"

Pablo Laso quiere asegurar el primer puesto de la regular (Foto: Marta Barba - VAVEL)

Los madridistas quieren ratificar el primer puesto de la tabla y que mejor forma de hacerlo que ante su público en el Wizink Center. Se está aproximando la Final Four y ganar este encuentro les ayudaría a poder afrontarla con la mente despejada. Sin embargo no será tarea fácil. Los catalanes ya han asegurado su permanencia en la categoría, por lo que vienen liberados de presión y harán su baloncesto rápido y ofensivo sin miedo.

Para el técnico vitoriano todo el equipo está trabajando muy centrado, pensando en el día a día que permite ir cumpliendo metas: "El equipo ha trabajado muy bien, hemos sido capaces de saber diferenciar la Liga y el playoff de Euroliga y a falta de dos jornadas, con una victoria somos campeones de la Liga regular. Eso habla muy bien del trabajo de toda la temporada y aspiramos a conseguirlo cuanto antes".

Analizando al rival

Los de Badalona son uno de los equipos más vistosos de la competición en lo ofensivo. Sus partidos son de posesiones rápidas y eléctricas, con mucho tiro desde el perímetro. Laso lo destaca: "Para mí el Joventut ha sido uno de los equipos más sólidos, ha hecho un gran baloncesto y además, con jugadores jóvenes. Nosotros sabemos que tenemos que hacer un gran partido defensivo, intentar imponer nuestro ritmo de juego contra un equipo que ha hecho las cosas muy bien durante la temporada".

Mejorando a cada partido

Los blancos se encuentran en un momento muy dulce. Tras ganar la Copa del Rey fueron primeros de la regular season de Euroliga, se metieron en la Final Four, y han recuperado el liderato de la Liga: "Dentro de una temporada, la evolución se ve poco a poco. Si ahora mismo comparas el equipo con octubre seguramente ha mejorado en muchos aspectos. Me siento orgulloso de que el equipo haya sido capaz de ser muy competitivo, que a falta de dos jornadas para la Liga tengamos en nuestras manos la posibilidad de ser campeones, que hayamos sido campeones de la fase regular de Euroliga, hayamos ganado la Copa y vayamos a jugar la Final Four. A día de hoy no tengo más que buenas palabras para los jugadores".