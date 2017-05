Cómoda victoria y primer puesto asegurado

Una Tarde lluviosa de entre semana acompañó al partido disputado entre el Real Madrid y Divinas Seguros Joventut. Entre el desagradable temporal y las pocas cosas que había en juego, el partido parecía que iba a estar descafeinado. Después de haber evitado el descenso, los de Badalona no aspiran a nada y por el otro lado, el Real Madrid tenía la opción de asegurar el primer puesto en la liga regular, para así tener siempre el factor cancha a favor durante los expectantes Playoffs.

Nuevo partidazo de Llull, que terminó con 21 puntos. | Foto: acb.com

A pesar de los pocos incentivos que tenía el duelo, ambos equipos ofrecieron un partido intenso y con acciones muy talentosas, aunque esto no sucedió hasta que el encuentro avanzó unos cuantos minutos, ya que al comienzo, el Real Madrid no entró enchufado y se le vio muy atascado y falto de ideas en lo ofensivo. A mitad del primer cuarto, los visitantes ganaban 2-7 y 4-9. Después de estos minutos iniciales, el Madrid se concentró, se dio cuenta que estaba jugando un partido oficial y empezó a mostrar su verdadero nivel, sobre todo en ataque. Jaycee Carroll anotó un triple y otra canasta de 2 y la dinámica se revirtió. El Joventut era el que ya no sabía anotar y tras un triple de Anthony Randolph, el entrenador del Joventut, Diego Ocampo, solicitó el primer tiempo muerto con 18-11. Esta decisión no evitó que los madridistas siguieran siendo superiores, que Anthony Randolph anotara un canastón a aro pasado y que terminara el primer periodo con el Madrid ganando 20-14.

Se gustaba Doncic

El segundo cuarto no pudo empezar mejor para los blancos, con una canasta de Ayón y un triple de Jeff Taylor, que en este encuentro tuvo bastante acierto en el triple. El Madrid empezaba a abrir brecha con un 25-16 y los catalanes parecían ya rendidos. Era el turno de Luka Doncic que quería brillar también y nos regaló varias canastas muy elásticas, como un carrerón de punta a punta de la pista terminada en bandeja. Con otro triple de Taylor, el Madrid se puso 30-16 y Diego Ocampo volvió a pedir tiempo muerto. En este punto del partido, jugadores como el sueco y el adolescente esloveno tenían ganas de hacer acciones bonitas y de hundirla en mates, y lo intentaron en varias ocasiones, pero sin éxito. Esta relajación de los locales provocó que el Joventut se acercara ligeramente en el marcador, terminando el primer tiempo 44-32.

Ligera reacción del Joventut

Al comienzo del tercer cuarto, continuó la “pájara” de los blancos y el Joventut salió a remontar, llegándose a poner a menos de diez puntos, 56-47, en un parcial de 3-10. Bogdanovic lideraba el ataque visitante y acabó con 16 puntos. Ante esto, Pablo Laso decidió meter a Sergio Llull de nuevo en el partido y fue aquí donde comenzó la dictadura del genio balear. La estrella madridista realizó un jugadón espectacular, cruzando la cancha entera y asistiendo a Felipe Reyes para que el capitán consiguiera el 2+1. Tras esta acción, se vino un parcial desolador del Real Madrid y el Joventut no pudo frenar el aluvión que lideraron Llull y el capitán. 69-51 y el partido ya estaba completamente sentenciando. Los visitantes ya no tenían fuerzas para intentar una nueva remontada. 77-54 y empezaron los descansos.

El último cuarto no tuvo ninguna intensidad y Pablo Laso dio minutos a jugadores como Dontaye Draper, Andrés Nocioni y Álex Suárez. La afición cantaba y celebraba el ya asegurado primer puesto en la liga regular y quiso expresar su apoyo total para el equipo, que la próxima vez que jueguen, será en la esperadísima Final Four de la Euroliga. 95-70 fue el resultado final y el Palacio disfrutó de una nueva victoria de su equipo que va a llegar bastante fresco al final de temporada.