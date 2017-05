Guía Final Four 2017: CSKA Moscú, a defender el trono

CSKA Moscú; en la defensa del trono. | Fotomontaje: Álvaro García (VAVEL.COM)

Ganar o ganar. El CSKA parte como favorito para alzar el título en Estambul y no puede fallar en los dos combates que le quedan pendientes. Después de quedar segundos en la fase regular y pasar por encima del Baskonia en cuartos de final, los rusos llegan en un estado de forma espectacular para volver a conseguir el galardón. Pero merece echar la vista atrás para situarse mejor en la situación en la que se encuentra el conjunto de Itoudis ahora mismo.

Hasta el año pasado, los moscovitas llevaban una larga sequía sin ganar el trofeo más deseado del viejo continente. Lo consiguieron gracias a una tremenda primera mitad frente a Fenerbahce en la final de Berlín que dejó K.O. a los turcos. El dúo De Colo-Teodosic no se escondió en los momentos importantes y la Euroliga del 2016 ya aparece en las vitrinas rusas.

Este año, al igual que en 2015 los moscovitas se verán las caras con el conjunto griego, el Olympiacos. En aquellas semifinales de la Final Four de Madrid, el equipo de Sfairopoulos venció al CSKA tras una actuación memorable del líder griego Vassilis Spanoulis. Kill Bill renació de sus cenizas en el último cuarto para llevar a su equipo a la gran final.

Pero el 2017 es otra historia. Los rusos ahora tienen la presión de defender su Euroliga, y además la Final Four se disputará en casa del Fenerbahce. No obstante, este último no será su rival si lo dos bloques no consiguen ganar sus respectivos partidos. El CSKA Moscú confía en su dupla Teodosic-De Colo para alzar nuevamente la Euroliga. Seguramente el base ruso hará sus maletas este verano para poder disfrutar de la liga norteamericana, así que quizá será el último año en el que la afición moscovita disfrute de su backcourt.

Hasta ahora, Teodosic, en una de sus mejores campañas a nivel individual, está promediando 16'2 puntos, 2'1 rebotes y siete asistencias. Sus carencias defensivas son 'arregladas' con sus virtudes ofensivas y es el jugador que genera espacios junto a su pareja de baile Nando de Colo. El escolta francés va en camino de ser nuevamente MVP de la fase regular de la Euroliga después de que lo seleccionasen la semana pasada en el mejor quinteto del torneo. El galo promedia 19'4 puntos con unos porcentajes abismales: 57% en tiros de dos, 45% en triples y 96% desde la línea de personal. Además, a esto se le suman tres rebotes y cuatro asistencias, un jugador que hace absolutamente todo sobre el parqué. Teniendo en cuenta solamente lo que generan estos dos genios en números para su conjunto, la suma queda en: 35'6 puntos, 5'1 rebotes y 11 asistencias.

Los jugadores del CSKA tras vencer al Baskonia por 3-0. | Imagen: Euroleague.net

Aparte de estos dos, CSKA tiene una plantilla muy sólida. En las posiciones exteriores, además de los dos mencionados, cuentan con un base eléctrico como Aaron Jackson y un francotirador como Vitaly Fridzon. La posición de alero y ala-pívot lo cubren con Kurbanov, Augustine y Vorontsevich, y el de center con Kyle Hines, que promedia más de dos rebotes ofensivos por encuentro a pesar de su estatura de 1'98m.

Aquí el calendario del CSKA en la Final Four de Estambul:

-Viernes 19 de mayo a las 17:30 h: CSKA Moscú-Olympiacos

-Domingo 21 de mayo a las 17:00h (en caso de perder contra Olympiacos): Tercer y cuarto puesto contra el perdedor del Real Madrid-Fenerbahce.

-Domingo 21 de mayo a las 20:00 h (en caso de ganar contra Olympiacos): La gran final contra el ganador del Real Madrid-Fenerbahce.