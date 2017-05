Rudy Fernández: "Fenerbahçe ya tiene experiencia para estos partidos"

Rudy Fernández quiere levantar su segunda Euroliga (Foto: Noelia Déniz - VAVEL)

Tras una regular season realmente maratoniana (30 partidos sin descanso y con hasta dos por semana), los madridistas han sido los primeros, pero ahora en la Final Four todo se iguala. Los cuatro equipos son grandes colosos del baloncesto Europeo. Precisamente los menos laureados son los turcos, pero cada vez tienen una plantilla más completa y llevan ya años rondando el máximo título del Viejo Continente.

Rudy Fernández quiere ganar su segunda Euroliga, y cree que el equipo está en un magnífico momento de forma para poder conseguirlo, más descansados que otras temporadas: “No hemos tenido tantas lesiones como el año pasado. Eso nos ha permitido ser muy regulares durante el año. Todos estamos a disposición del entrenador para que pueda afrontar la mejor Final Four posible”.

Un rival muy poderoso

Los otomanos fueron los verdugos del Madrid en la pasada Euroliga. En esta las fuerzas se han equilibrado, pero ahora afrontan el partido en su casa. Por todo ello Rudy los ve como realmente duros: "Juegan en casa, van a tener a toda su afición. Los cruces que tuvimos en la Final Four de Madrid han sido iguales a los que tenemos en Turquía y esperamos que pase lo mismo que en Madrid. Es un grandísimo equipo con un gran entrenador. Ya tiene experiencia para afrontar estos partidos. Cuando llegó a Madrid era un poco inexperto".

La gran trampa de la Final Four es que no da segundas oportunidades. Después de todo el año peleando contra 15 equipos europeos, y tras mucho esfuerzo y viaje, finalmente se llega a la meta, y si fallas un segundo estás fuera: "La Final Four es una competición distinta. Si pierdes el primer partido ya no puedes competir más. Es parecido a la Copa del Rey. En la Final Four juegas contra los mejores equipos de Europa y tienes que estar desde el primer minuto muy motivado".

Más nivel que nunca

Para el alero balear la calidad de la competición se ha visto aún más potenciado la presente campaña. El cambio de formato ha hecho que todos los equipos compitan duramente desde el principio, por ello los cuatro que han llegado a Estambul están a un nivel muy alto: "En Europa, poder ser campeones de una fase regular, jugando todos contra todos, demuestra que hemos hecho las cosas bien y ahora tenemos que finalizar la Final Four de la mejor manera posible, que es quedando campeones. La lectura es muy positiva, es una competición distinta a la que solíamos conocer de Europa. Ganar a todos los rivales quiere decir que el trabajo ha sido muy bueno".