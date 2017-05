Sergio Llull: "Se puede ganar al Fenerbahçe haciendo las cosas muy bien"

Sergio Llull llega en un momento espectacular a la Final Four (Foto: Noelia Déniz - VAVEL)

Los blancos han llegado a Estambul sin bajas y toda la plantilla está muy ilusionada por intentar un nuevo asalto a ser campeón de Europa. En frente, un rival muy fuerte que además juega en casa. Pese a que los blancos han sido los mejores en la regular de Euroliga, no hay un favorito claro para levantar el trofeo, ya que los cuatro conjuntos son muy fuertes y veteranos.

El base-escolta de los madridistas, Sergio Llull, habló de la competición. Ya tiene experiencia en la Final Four, por lo que sabe que el menor descuido te deja fuera, y no cuenta lo anterior: "Volvemos a jugar una Final Four y siempre es especial. Fuimos el mejor equipo en la Liga Regular en una Euroliga mucho más exigente y el equipo está preparado y vamos a ir a por todas. La experiencia nos dice que nadie te regala nada. Hay que jugar 40 minutos como si no hubiese un mañana. Intensos y regulares para tener opciones de ganar y pasar a la final".

Leyendo al rival

Madrid y Fenerbahçe se han enfrentado dos veces en la regular. En Madrid ganaron los blancos de cuatro, en Estambul los turcos de un punto. Todo muy igualado. Llull da alguna clave: "Se puede ganar al Fenerbahçe haciendo las cosas muy bien. Ellos tienen un equipo de grandes jugadores, de mucho talento, juegan en casa y tienen esa motivación extra. Será complicado pero el equipo está preparado, centrado en jugar como sabemos para estar en la final. Lo lógico sería que se llegase a un final ajustado. Nosotros sabemos jugar esos momentos y hay que hacerlo con la cabeza fría y escoger la mejor opción".

Solo vale ganar

De nada le sirve al de Mahón que se diga lo bien que ha jugado el Madrid la regular. Eso ayudó a tener la ventaja de campo en la eliminatoria ante el Darussafaka, pero eso ya no cuenta. Todo empieza desde cero: "Llegar a la Final Four era un objetivo al principio de temporada pero ahora estamos aquí y queremos rematarlo. El equipo está preparado, con ganas y con ilusión. Tenemos una plantilla muy amplia. Todos aportamos nuestro granito de arena para ganar partidos y títulos. Estoy con mucha confianza pero el equipo no depende de mí".