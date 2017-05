Pablo Laso: "Estoy tranquilo, veo al equipo centrado"

Pablo Laso tiene confianza en sus jugadores (Foto: Marta Barba - VAVEL)

Cada vez toma más presencia en todos los medios la Final Four 2017 de Estambul. Los cuatro conjuntos están ya en la capital turca y a cada hora que pasa la expectación es mayor. Es la cuarta vez que el Madrid alcanza esta ronda final europea en los últimos cinco años, todo un hito, pero de momento sólo la han ganado en una ocasión (en Madrid ante el Olympiacos), por ello tienen que dar ese paso definitivo para volver a ser reyes de Europa.

Los rivales más fuertes

Está claro que después de una regular season de 30 partidos, más una ronda de playoffs al mejor de cinco, los que han llegado son los más poderosos de Europa, y Laso no dudó en afirmarlo: “Todos los equipos han jugado al máximo nivel y sólo cuatro han podido llegar hasta aquí. Aunque se repitan las semifinales de la edición de 2015 y seamos los mismos equipos, cada Final Four es diferente. Los cuatro equipos nos conocemos mucho”.

Por otro lado son los cuatro equipos más regulares y laureados de los últimos años, quitando al Maccabi de Tel Aviv que ha tenido un mal año, acaparan las últimas Euroligas: "Estamos hablando de grandísimos jugadores y de equipos que se han mantenido en la élite en los últimos años. Lo único que me preocupa es que mañana el equipo esté centrado, haga las cosas bien e intentar ganar el partido", declaró el preparador del Real Madrid.

Fenerbahçe, bestia negra

Los madridistas tienen malos recuerdos recientes del equipo otomano. Les eliminaron el año pasado en cuartos (con un contundente 3-0), y también han dominado los duelos en temporada regular, pero Laso no tiene miedo de los números: "Antes de nada quiero decir que esta estadística no la sabía (cinco derrotas de seis contra Fenerbahçe), sin embargo para mí no significan mucho las estadísticas. No estoy pensando en eso y pienso solo en el partido de mañana y en que podamos ganar. Sabemos la dificultad que afrontamos, son partidos contra los mejores de Europa", se sinceró el entrenador madridista.

La regularidad del Madrid

En la era Laso lo normal es que los madridistas lleguen a la Final Four, sólo han faltado una vez en el último lustro, lo cual habla muy bien de la consistencia y fuerza de este equipo. Pese a ello Laso no quiere halagos, únicamente triunfos: "Estar en cuatro Final Four en los últimos cinco años habla muy bien del trabajo del equipo, nos sentimos muy orgullosos. El equipo llega muy bien, un 10. Pero esto es baloncesto y deporte y puedes tener un día malo y parecer que el equipo no ha llegado bien. Físicamente estamos bien y sin lesiones. Estoy tranquilo, veo al equipo centrado".