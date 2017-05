Previa Fenerbahçe - Real Madrid: a por la décima

Google Plus

Fenerbahçe vs Real Madrid, por Verónica Fernández Ramos (VAVEL)

Es la tercera vez consecutiva que el Fenerbahce alcanza la Final Four, el Real Madrid disputará su quinta en los últimos siete años. Hace dos años se enfrentaron en las semifinales de Madrid 2015 con victoria del equipo blanco como resultado, y el año pasado los turcos eliminaron al Real Madrid en los cuartos de final con un contundente 3 a 0. Este año sólo uno de estos dos equipos podrá alcanzar la ansiada final, sólo uno de ellos tendrá la posibilidad de coronarse en Estambul, ¿se redimirá el equipo blanco después del mal sabor de boca que dejó el año pasado?.

La presente temporada ambos equipos han cumplido ampliamente las expectativas, el Real Madrid finalizando como primero con un espectacular 23-7 y el Fenerbahçe acabando quinto con un 18-12 y dejando muy buenas sensaciones ambos, quizás se esperaba algo más del equipo turco, pero aún así han demostrado que aspiran a todo. Y es así, todo parece preparado para que Obradovic gane su novena (una de ellas con el Real Madrid precisamente, en 1994-1995), o al menos para que acceda a una nueva final en la que vengarse de la dolorosa derrota sufrida la pasada Final Four en Berlin ante el CSKA en el caso de la victoria de estos ante el Olympiacos de Spanoulis, que son su bestia negra particular.

Nada podría favorecer más al equipo turco, la Final Four en casa, la exuberante plantilla otomana, de la cual dos de los cinco jugadores del quinteto ideal de la Euroliga están bajo las órdenes del maestro serbio (aún pese a haber realizado una deplorable fase clasificatoria), la mayoría de los principales patrocinadores turcos… Todo salvo un pequeño detalle, que no se enfrentan a cualquiera, se enfrentan el Real Madrid, que puede parecer tocado, pero no va a cejar en su empeño de conseguir la décima y tiene una plantilla a la altura del mismísimo Fenerbahce.

Las mejores plantilla de Europa

Ambos equipos cuentan con grandísimos jugadores y no se pueden considerar como armas concretas, cualquiera puede tener un rendimiento espectacular y decantar el partido a un equipo. En esta ocasión parece mucho más complicado que los blancos puedan llevarse el triunfo como ocurrió ese año 2015 en Madrid. Ahora, los de Obradovic son un conjunto mucho más experimentado con dos fases finales a sus espaldas y que contará con el apoyo de un Sinan Erden abarrotado y deseoso de ver como por primera vez en la historia un conjunto turco se alza con el título de campeón de Europa.

Sin embargo, el plantel del Madrid está ampliamente versado, muchos de ellos veteranos de mil batallas que saben perfectamente el momento oportuno para intervenir, como Andrés Nocioni en aquella Final Four en 2015, donde se proclamó MVP y le dió su novena Euroliga al Real Madrid. Salvo 4 jugadores (Doncic, Taylor, Thompkins y Suárez) todos los miembros de la plantilla saben lo que es jugar (y casi todos ganar) una Final Four. Además, la plantilla blanca es más versátil que la turca y dispone de un mayor fondo de armario, y lo que es más, desean darle la mejor despedida posible a uno de los jugadores que más impronta tiene en la plantilla: Andrés Nocioni. Demasiados motivos como para no dejarse hasta el último aliento para alcanzar la que sería su cuarta final europea en cinco años.

Cambios en las plantillas desde la Final Four pasada

El vencedor de la serie la pasada campaña, el Fenerbahçe, mantiene casi al completo el bloque del año pasado, con Udoh y Bogdanovic al frente y la única baja destacable de Ricky Hickman, cubierta rápidamente con el fichaje de James Nunnally. Bogdanovic ha sido el máximo anotador del equipo con 14,5 puntos mientras que en rebotes el líder ha sido Ekpe Udoh (7,59 rebotes), el mejor de toda la liga en este sentido y también en tapones (2,1 tapones)

El Real Madrid también ha hecho pocos retoques, con la marcha de KC Rivers, Augusto Lima y Sergio Rodríguez y la llegada de Anthony Randolph y Dontaye Draper, a lo que hay que sumar la explosión de Luka Doncic. Los 16,4 puntos y 5,9 asistencias por partido de Llull han sido los máximos registros del equipo, así como los 5,3 rebotes y 1,09 tapones de Anthony Randolph.