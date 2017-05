Sergio Llull, MVP de la Liga Endesa 2016-17

Sergio Llull posando junto a su premio al mejor jugador de la Liga Endesa (Foto: ACB.com)

Imparable la campaña de El Aeroplano de Mahón, que ha sido nombrado el MVP de la Liga Endesa 2016-17. El base del Real Madrid ha recibido el galardón de manos de Emilio Gayo, Director General de Telefónica España, en un acto celebrado en la sede de la compañía en Madrid. El jugador del Real Madrid ha obtenido 100 puntos sobre 100 posibles, sumando el voto máximo de los cuatro colectivos implicados en la elección del MVP Movistar. Sólo Luis Scola en la campaña 2006-07 había logrado ganarlo por unanimidad.

Temporada de ensueño

El base-escolta del Real Madrid ha firmado unos números espectaculares. Ha terminado la regular con 16 puntos de media (2º en anotación), 16,7 de valoración (4º del campeonato) y 5,3 asistencias (4º total). A ello suma otros guarismos de mérito como haber transformado 2,2 triples por partido (8º en la categoría de cañoneros). Todo para un total de 16,1 puntos (51% de dos, 37% de tres y 79% en tiros libres), 5,3 asistencias, 1,4 rebotes y 16,7 de valoración.

A los números generales también ha sumado varios récords personales de toda su carrera. Entre ellos, nuevos topes en un partido de Liga Endesa en valoración (37), puntos (29) y asistencias (13). El pasado 27 de noviembre batió ante el ICL Manresa el récord de valoración en un partido de la Liga Endesa disputando menos de 20 minutos: 37 (jugó 16:04 minutos). Ese día también firmó la mayor valoración por minuto (2,302) registrada en Liga Endesa en jugadores que hayan disputado al menos 6 minutos en un partido.

Palabras del MVP

Llull se mostró exultante por este nuevo premio. Se acuerda de su gente querida y lo asocia que siempre lo da todo en la pista: "Pienso en mucha gente al recoger este premio: familia, mi chica, compañeros, cuerpo técnico... todos los que trabajan alrededor del Real Madrid. No me gusta perder a nada y menos a baloncesto. Cuando el balón quema no me cuesta tomar esas responsabilidades. Siempre estaré ahí para intentar ayudar hasta el equipo. Creo siempre hasta el final".