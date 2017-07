Kuzmic, refuerzo para la pintura

Google Plus

Kuzmic ya posa como madridista (foto: RMB)

Se confirmó lo que era un secreto a voces: Ognjen Kuzmic (27 años, 2'13 metros) es el nuevo pívot del Real Madrid para la próxima temporada, tal y como confirmó el club blanco a través de sus medios oficiales.

El jugador ficha por dos temporadas y procede del Estrella Roja de Belgrado. Llega para ocupar el hueco que deja Othello Hunter y completa el roster madridista. Pablo Laso tendrá a su disposición hasta cinco interiores: Felipe Reyes, Randolph, Thompkins, Ayón y Kuzmic.

Será la cuarta cara nueva con respecto a la plantilla del año pasado, a la que se han sumado Santi Yusta, Facundo Campazzo y Fabian Coseur.

La prensa serbia adelanta el sueldo de Kuzmic en el Real Madrid: unos 600.000 euros anuales. El jugador fue campeón de la NBA con Golden State Warriors en 2015, y el año pasado tuvo un papel importante con el Estrella Roja en la competición europea: 9,4 puntos y 7 rebotes para 13,9 de valoración en 30 partidos disputados. Fue nombrado, además, MVP de la Euroliga del mes de enero.

Kuzmic regresa a una liga que le resulta familiar, ya que vistió las camisetas de Unicaja y Joventut en 2012 y 2013 respectivamente. En total, el pívot promedió 6'6 puntos y 8'2 de valoración por partido en Liga Endesa.

El jugador serbio de 27 años ya ha pasado reconocimiento médico en la clínica habitual del Real Madrid e incluso ha posado con los trofeos del conjunto madrileño. Esta mañana ya adelantaba su llegada a la capital, a pesar de no confirmar aún su incorporación definitiva: "El traspaso al Real Madrid aún no ha terminado, he hablado con la gente del club, estamos trabajando en ello", declaró el balcánico. El trabajo, finalmente, se completó rápidamente y el Madrid pudo anunciar a su nuevo jugador.