Joan Plaza: "Nuestro deseo es ser siempre competitivos"

Foto: ACB.

El entrenador del Unicaja compareció en rueda de prensa para analizar el partido del cuadro malagueño ante el Cedevita Zagreb, señalando las grandes virtudes del conjunto visitante. "Es un rival muy difícil que ha puesto caro quedarse eliminado, con jugadores de mucho talento individual que podían estar en equipos de Euroliga perfectamente. Tienen un buen entrenador, ganaron muy fácil al Alba Berlín y no va a ser un rival nada fácil. Es un gran partido contra un rival muy completo y además muy rico tácticamente. Pueden hacer muchas cosas defensivamente. Les hemos visto presionar, les hemos visto hacer una zona 3-2, son capaces de jugar muy rápidos al contraataque", declaró Plaza.

"No vamos a hacer pruebas de ningún tipo a nivel táctico"

Ante el futuro próximo del conjunto malagueño, con el duelo ante el Real Madrid el próximo domingo y la disputa de la Copa del Rey la próxima semana, Joan Plaza señaló la posibilidad de distribuir de otra forma los minutos entre sus jugadores en Croacia: "Nuestro deseo es ser siempre competitivos, ser mejores, aprender de nuestros rivales, de las situaciones que vamos viviendo para ir acumulando bagaje de cara a las grandes batallas. No da lugar a que nadie plantee esta salida como una salida intrascendente, en absoluto. Es un partido que nos sigue poniendo en un nivel alto de exigencia para los próximos envites. Servirá para que algunos jugadores que están jugando menos jueguen más, pero no sólo porque nos lo podamos permitir, sino porque hay ventanas que los jugadores deben coger. Hay olas que deben coger, ser capaces de subirse a ellas y utilizarlas para volver a estar en la parte alta de su exigencia, de su máximo nivel de competitividad. No vamos a hacer pruebas de ningún tipo a nivel táctico".

Pese al desconocimiento aún del rival en la siguiente fase, que se conocerá tras esta última jornada del Top-16 de la Eurocup y que será el Bayern Munich o el Khimki, Plaza señaló la dificultad no sólo del posible rival, sino del desgaste del desplazamiento y de la acumulación de partidos: "El otro día me comunicaban que a Moscú vas directo, a Múnich la combinación no es la mejor y hay que hacer escala. A estas alturas de temporada va a generar un desgaste cuando juegues dos partidos en una semana más el del fin de semana, nos podemos juntar casi con cuatro partidos en la misma semana. Y cuanto más cerca esté mejor, pero lo más iportante es fijarnos en nuestro ombligo, llegar lo mejor posible y prescindir del rival".

"Es un partido que nos sigue poniendo en un nivel alto de exigencia para los próximos envites"

Sobre el actual estado de forma de Unicaja Málaga, el entrenador catalán señaló que aún tienen un amplio margen de mejora: "Mostramos aún momentos en los que no somos capaces de cerrar bien un partido, o no somos suficientemente expertos en controlar algunos de los errores que podamos cometer. También tenemos momentos de un nivel de talento y de lucidez brutal, que nos hacen sentirnos poderosos y capaces de ganar a quien sea. Estamos en un 80 o 90 por ciento de nuestro nivel, pero nos mostramos muy débiles cuando jugamos al 70 por ciento y absolutamente poderosos al cien por cien".

Por último, Joan Plaza hizo referencia a las dudas de la afició cajista, que en el último partido en casa dedicó algunos pitos al entrenador: "Estoy absolutamente fuerte, convencido y deseoso de hacer las cosas muy bien. El público puede decir lo que crea y está en su derecho de hacerlo. El equipo es capaz de hacer cosas interesantes y buenas. Hay nivel de entrenamiento suficiente como para que puedan suceder, eso es lo que más me preocupa".