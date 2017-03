Pedro Martínez: "Ahora mismo todos los partidos tienen trascendencia"

Google Plus

Vía: Valencia Basket

Mañana empieza otra nueva jornada de Liga Endesa y los técnicos de Valencia Basket y Montakit Fuenlabrada, analizaban el partido que les enfrenta en la Fonteta.

"Guillem Vives, como ya preveíamos, ha recaído después del esfuerzo del otro día y es baja. Los demás en principio sin novedad."Estas han sido unas de las primeras palabras que ha mencionado el técnico taronja Pedro Martínez ante la pregunta del estado físico de base catalán Guillem Vives, confirmando así que el director de juego de los valencianos no entra en los planes para este fin de semana.

Más tarde profundizo en cómo ve a su rival, el Montakit Fuenlabrada, en lo que a su juego se refiere, afirmando que es ``un equipo que ya nos ganó en su campo. Tiene un juego exterior con mucha capacidad para anotar. Un equipo que juega bastante físico (…) vamos a ver cómo estamos nosotros físicamente y de ritmo´´

El entrenador de Valencia siguió apuntando que "está claro que ahora mismo todos los partidos tienen trascendencia. En la Eurocup más por el tipo de competición, pero en la ACB aunque sea liga regular también lo es. El partido de mañana es importante porque venimos de una derrota contra Baskonia y porque hay mucha igualdad".

"Queremos ganar, no queremos tirar el partido ni pensamos que no sea importante", concluyó Pedro Martínez para terminar su aparición ante los medios.

Jota Cuspinera confía en su equipo

Por su parte, Jota Cuspinera analizó para la web de su entidad la visita a la capital del Túria. “Creo que vamos mejorando poco a poco de esa pequeña minicrisis de la que estamos intentado salir. Los entrenamientos empiezan a ser un poco más normales, porque ha habido un par de semanas con errores de concentración y fallos de sensibilidad con el balón. Ahora parece que empezamos a recuperar, así que en ese sentido bien, pero sucede que nos toca visitar a un equipo que le acaba de meter 20 al Khimki en un partido decisivo”.

Ante la situación del cuadro madrileño en la tabla, el técnico comentó que "tenemos la suerte de tener un colchón de victorias sobre los de abajo y además un buen balance de triunfos en los partidos contra los rivales directos de la zona baja. Aun así, me gustaría sumar un par de victorias más cuanto antes, si puede ser dando la campanada en Valencia pues muy bien. Y si no es posible, después tenemos dos partidos muy importantes contra el Betis y el Manresa que no serán fáciles porque ambos se están jugando la vida y hacen esfuerzos extras”.

“Me encanta que vengan nuestros aficionados, pero son campos muy complicados porque son rivales de mucho talento y con mucho físico. Espero que podamos dar la cara y poder ofrecer algo bueno a nuestra afición. Que disfruten del día, que tomen una buena paella y ojalá podamos ofrecerles un buen espectáculo en el partido”. Con estas palabras tras ser preguntado por la presencia de cerca de 200 aficionados fuenlabreños en la Fonteta concluía Jota Cuspinera la rueda de prensa de este viernes.