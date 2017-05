Pedro Martínez: "Estamos en el buen camino" | Imagen: ACB.com

El Valencia Basket se impuso al Barcelona aprovechando, entre otros factores, el factor campo al máximo. El partido estuvo muy equitativo y los pequeños detalles marcaron la diferencia e hizo ganar a los locales con un marcador de 67-64. Con esta victoria, los de Pedro Martínez consiguen pasar a las semifinales de play-off de Liga Endesa. Como rival preferido, el preparador ha señalado principalmente a Baskonia.

"Ha sido un partido que se ha puesto muy igualado y que al final hemos podido sacar adelante. Es una alegría para el equipo. Ahora toca celebrarlo y rápidamente pensar en la siguiente fase de la eliminación", declaró. Fue preguntado sobre la cuarta semifinal consecutiva del equipo taronja: "Que durante las cuatro últimas temporadas, el Valencia esté en semis, es una gran noticia. Dice mucho de la gente que ha pasado por aquí y el club tiene muchas ganas de dar el paso final, aunque es muy difícil darlo. Estamos en el buen camino y hay que seguir perseverando".

Debido a que el Barça no se puso por delante, el entrenador declaró: "Si ellos se hubieran puesto por arriba, obviamente nosotros tendríamos que lanzarnos al ataque y es muy difícil gestionarlo. He visto muy bien al equipo y supongo que habríamos remontado el partido, pero mejor no habernos visto en la situación", añadió. Por último, se le preguntó sobre la filosofía del equipo: "Estoy satisfecho por ser fiel a una idea, no sólo a esa jugada. Puede salir bien o puede salir mal: es el deporte. Pasamos muchas horas a lo largo del año para no hacer faltas. Hemos hecho lo que había que hacer y por eso todo ha salido bien. Un objetivo del club es jugar Euroliga el año que viene, pero por ahora tenemos que pensar en el presente y en las semifinales que tenemos pendientes", concluyó.