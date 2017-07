El Barça se lleva a Pierre Oriola

Foto: FCB

Se terminó el culebrón. El FC Barcelona Lassa ha anunciado, en la tarde de hoy, el fichaje de Pierre Orriola para las próximas cuatro temporadas. El pívot de Tárrega abandona el Valencia Basket tras el pago de su cláusula de rescisión, equivalente a un millón de euros, por parte del club de la ciudad Condal.

Los catalanes habían mostrado un gran interés en su fichaje y, tras unas polémicas declaraciones del propio jugador, han terminado llevándoselo como sustituto del también ex de Valencia, Justin Doellman. En dichas declaraciones, que tuvieron lugar en el Nike Camp de Andorra el pasado miércoles, Oriola afirmó que "siempre he sido culé y siempre lo seré. Si al final se da el fichaje para mí será un honor y un orgullo". Dichas declaraciones generaron un gran revuelo y no sentaron nada bien a los aficionados taronja. Rápidamente, pidió perdón en su cuenta de Twitter a través de una carta en la que muestra respeto al Valencia Basket y a su afición.

El de 2'06 m de altura llegó a Valencia, procedente del CB Sevilla, el verano pasado. Fue una de las grandes apuestas de Chechu Mulero y no defraudó, puesto que el pívot catalán promedió 7,6 puntos y 3,2 rebotes cada 15 minutos de partido en su primera temporada. Gracias a su gran rendimiento, fue campeón de Liga Endesa y finalista de Copa del Rey y Eurocup. Pierre se une a una lista de exjugadores de Valencia Basket que han terminado fichando por el FC Barcelona, como Pau Ribas, Víctor Claver, Vítor Faverani o Justin Doellman.

Es una baja importante y por ello la secretría técnica taronja rastrea el mercado en busca de un pívot, entre otras posiciones a reforzar. Suena con fuerza el regreso de James Augustine, que se desvinculó hace unos días del CSKA de Moscú y que abandonó la disciplina taronja en 2011 rumbo a Murcia.