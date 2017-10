Dubljevic da la victoria al Valencia Basket en los últimos segundos del partido

Google Plus

Valencia Basket: Dubljevic (17), Green (6), Satsre (2), Will Thomas (7), Van Rossom (10); Abalde (7), Doonerkamp (0), Hlunason (-), Llompart (0), Martínez (17), Pleiss (14) y Vives (13).

El campeón de la Liga Iberdrola visitaba el Palacio de los Deportes para medirse ante el UCAM Murcia, equipo que venía de conseguir su cuarta victoria seguida sumando la competición doméstica y la Champions. Aunque ahora se enfrentaba a un equipo que venía de cosechar su primera victoria en Euroliga.

El balón al aire y el partido ya había empezado. El equipo local logró situarse por encima del marcador los primeros minutos de juego, pero eso duraría muy poco. Los taronja empezaron su particular partido con un mate de Will Thomas que los pondría por primera vez por encima (8-10). A partir de aquí el equipo no iba a ceder ni un centímetro, siendo todo lo contrario, lograron situarse cada vez con una mayor distancia.

En este primer cuarto cabe destacar la labor defensiva de Tibor Pleiss quien no se limitó solo a eso y logro dos jugadas casi calcadas para terminar el encuentro con dos tiros de espalda a la canasta que lograría anotar (12-26).

La reacción del UCAM Murcia

Se reanudaba el partido y el equipo de Txus Vidorreta seguía aumentando su distancia con dos 2+1 de Guillem Vives y Rafa Martínez, este último después de una gran jugada de Pleiss. A partir de aquí, Benite intentó reanimar a su equipo con un triple y parecía que lo había logrado. Klooft y Virtasun se unieron a la fiesta para ir acortando las distancias, pese a la insitencia del Valencia Basket.

Para que se hagan una idea, tan solo habían transcurrido 15 minutos y el equipo de la capital del Turia ya había anotado 41 puntos, gracias a triples como el que acababa de anotar Bojan Dubljevic. A partir de aquí, rotación de los jugadores de campo y la aparición de Green, quien asistía con un balón al cielo del Palacio de los Deportes para que Pleiss se colgara del aro.

La felicidad duraría apenas unos segundos ya que primero Benite y luego Lukovic recortarían las distancias. Pero, sin duda, el partido se resolvió con los triples de Urtasun y, sobre todo, el anotado por Hannah cuando quedaban segundos en el cronómetro dejando el marcador más igualado (44-51).

Tras la vuelta de los equipos al parqué, ambos protagonizaron un intercambio de golpes del que iba a salir victorioso el equipo de Ibor Navarro. Después de las canastas de Benite y Delia, Green que también había anotado, realiza una falta a Benite cuando se disponía a lanzar de tres, por lo que provocó que los murcianos recortaran el marcador (51-53) y posteriormente Rojas también se aprovecha de una situación similar dejando al Valencia en bonus. Esto provoca el cambio de Green que se iba al banquillo, algo que no evitaría el empate.

Seguían apretando los locales y después de dos cuartos, se lograban poner por delante con una buena acción de Kloof. Él mismo iba a cometer una falta a Rafa quien iba a poner otra vez por encima a los taronja, no solo con los tiros libres, sino con el triple posterior, cinco puntos que vuelven a poner a su equipo a la cabeza. Esto, sumado del siguiente triple de Vives permitieron a los de Txus ponerse otra vez a 7 de su rival (57-64).

Una distancia que irían manteniendo pese a la insistencia de Urtasun y Soko, que se internaban entre los jugadores taronja. Aunque ahí estaba Dubi para provocar faltas rivales y mantener la distancia. Algo que se antojaba difícil, ya saben si no cesan en el intento, lo acaban consiguiendo y Urtasun dejaría a su equipo a tres puntos del Valencia a falta de un cuarto (69-72).

La batalla por la victoria

La última secuela de este partido iba a empezar con el intercambio de golpes entre los dos equipos. Si para terminar la primera parte Hannah fue el jugador que metió la puntillita, otra vez con un espectacular triple iba a poner a los suyos por delante, Txus movía a los jugadores, intentaba diversas formas de juego, pero no era capaz de detenerlo. Igual que con Benite, quien pondría la mayor ventaja de los de rojo (84-77).

Pronto el equipo dirigido por Guillem Vives igualaría el partido otra vez con un triple del jugador catalán del Valencia y se volverían a poner por delante, otra vez, con el triple del capitán, Rafa Martínez. Pese a los dos puntos de Dubljevic, el jugador del partido, Benite, metía un triple casi desde el centro del campo para evitar que el campeón se marchase en el marcador.

Solo quedaba un minuto y tras aguantar la compostura al marcaje del montenegrino del Valencia, Kloof anotaría un triple que los volvía a adelantar. El Palacio creía en la victoria, pero los taronja todavía no habían pronunciado sus últimas palabras.

Otra vez Dubi era quien forzaba los tiros libres en plena ocasión rival para devolver a su equipo el intermitente partido. Misma situación, pero para los locales. El primer tiro lo coló Kloof, pero el segundo rebotó en el aro permitiendo la contra valenciana. Balón a las manos de Bojan, que aguantaba el balón de espaldas a la canasta para terminar anotando a falta de dos segundos. Un marcador que poco varió, ya que Urtasun no pudo encestar la última ocasión.

Con el final del partido, el vigente campeón de Liga y Supercopa vuelve a la senda de la victoria en la competición regular para seguir estando en la parte alta de la clasificación para recibir la próxima semana a el Gran Canaria en la fonteta, previa disputa de dos partidos de Euroliga contra el Baskonia y el Unicaja. Más tiempo tendrá el UCAM para descansar y disputar el encuentro de Champions que les ayude a ir con ganas de ganar en casa del FC Barcelona.