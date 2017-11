Valencia Basket suda la camiseta para llevarse la victoria ante el San Pablo Burgos

Valencia Basket y San Pablo Burgos se veían las caras por primera vez en el que sería un partidazo. Valencia venía de perder su partido de Euroliga el pasado jueves contra Fenerbahçe por 79 a 66 y, por su parte, Burgos cayó derrotado en la última jornada de Liga Endesa contra el Real Madrid en un gran partido que acabó con un resultado de 95-100 a favor del equipo merengue. Para esta jornada, el equipo taronja recuperaba a Fernando San Emeterio y Damjan Rudez debutaría en la Fonteta. Valencia estaba obligado a ganar para mantener la segunda plaza de la clasificación y no defraudó ante Burgos, que visitaba la Fuente de San Luis como colista, e intentó dar la sorpresa contra el Supercampeón.

Valencia tomó ventaja en el segundo cuarto

El partido arrancó con una canasta de Huksic, que ponía los dos primeros puntos para los visitantes. En la siguiente jugada, Valencia no logró anotar y Fisher anotó otra canasta de dos para el equipo de Burgos (0-4). Los de la Fonteta conseguirían su primer punto gracias a un tiro libre de Bojan Dubljevic, que antes había fallado el primero con la máscara protectora todavía en su rostro. De hecho, fue el montenegrino quien empató el partido para los valencianos con un triple y, en la siguiente jugada, Green anotaría otro más para situar uno arriba a Valencia (7-6). El Burgos, liderado por un gran Thompson, plantaba cara y daría varios quebraderos de cabeza a la defensa taronja. Valencia logró mantenerse en pie ante la ofensiva burgalesa gracias a Erick Green, que volvería a mostrar su calidad en la pista una vez más al anotar y asistir con facilidad. Fernando San Emeterio anotaba sus dos primeros puntos en Liga Endesa para mantener arriba en el electrónico al cuadro taronja, a falta de tres minutos para que terminara el primer período (16-15).

Burgos tendría problemas para anotar en las siguientes jugadas y cinco puntos seguidos del local Tibor Pleiss ponían la máxima del partido (+6) para Valencia. Sería el pívot alemán quien, con dos tiros libres, pondría punto final al primer cuarto (23-15).

El segundo período arrancaría con un mate del visitante Sedekerskis, al que contestaría Guillem Vives desde la línea de 6,75 metros con un triple para poner nueve arriba al conjunto de la capital del Turia. Burgos no se rendía y se acercaba al marcador con un triple de Barrera y una canasta de dos de Sedekerskis (26-22). Valencia no se amedrantó y anotó cinco puntos seguidos para volver a situarse nueve arriba y que el técnico visitante no le quedase otra opción que parar el encuentro. Tras el parón, Abalde y Green anotaron dos triples más para situar quince arriba a los valencianos, que empezaba a dominar el partido (37-22). De este segundo cuarto hay que destacar la presencia en pista de Van Rossom y San Emeterio, que estuvieron imperiales en las ofensivas de su equipo. El partido llegó al descanso con una increíble canasta de Edu Martínez, que anotó un triple desde su casa para recortar distancias en el casillero del Burgos (45-34).

Burgos casi consigue la remontada

La primera canasta tras el descanso fue obra de Aaron Doornekamp, que se estrenaba en partido, y a la que contestaría Fisher con un triple para poner a ocho a los visitantes. Acto seguido, Green conseguía un 2+1 que iniciaba una gran ofensiva taronja (50-39). Burgos logró reaccionar con un parcial de 0-12 y, de esta manera, empataba el partido a 52 puntos. Al técnico local, Txus Vidorreta, no le quedó otra opción que parar el encuentro ante el lapsus de de su equipo. El partido rozaba la locura y Sedekerskis ponía por delante al Burgos ante un mal Valencia Basket, que poco después logró despertar con dos triples seguidos de Van Rossom y Rafa Martínez (58-54). Los últimos minutos del tercer cuarto se disputaron prácticamente desde el tiro libre, donde Burgos aprovecharía para seguir recortando distancias y marcharse vivo a los últimos diez minutos de partido (65-58).

El último cuarto iniciaba con una canasta de dos de Gailius para los visitantes, a la que contestaba Van Rossom con un tiro de tres para Valencia. Acto seguido, Will Thomas anotaba sus primeros puntos en el partido desde el tiro libre y situar ocho arriba al equipo de la Fonteta. En la siguiente jugada, Huksic anotaba una increíble canasta para el cuadro visitante, que se negaba a tirar la toalla (71-65). A Valencia le costaba mantener el ritmo de partido y Burgos aprovechó los errores de los valencianos para situarse a tres puntos en el marcador.

El partido se mantuvo interesante hasta el final, ya que Burgos tuvo la oportunidad de llevarse el encuentro hasta el último minuto. Green conseguía anotar un triple sobre la bocina que el público de la Fonteta agradeció como agua de mayo, ya que daba oxígeno a los ‘taronja’ (82-74). Una canasta de dos de Gailius, a falta de 55 segundos para el final ponía a seis a Burgos, que mantenía vivas sus esperanzas hasta el tiempo muerto de Vidorreta.

A partir de aquí, Valencia intentó dormir el partido, pero las faltas provocadas por los jugadores del equipo entrenado por Diego Epifanio lo impidieron. De esta manera, Valencia Basket consiguió su sexta victoria en un partido muy disputado (87-78).

El próximo compromiso de Valencia Basket será el jueves 9 de noviembre, cuando el equipo de Txus Vidorreta visitará a partir de las 18 horas la pista del CSKA de Moscú en la sexta jornada de Euroliga. Por su parte, San Pablo Burgos recibirá en casa al UCAM Murcia el sábado 11 de noviembre a partir de las 20 horas de la tarde, en el partido correspondiente a la octava jornada de Liga Endesa 2017-18.