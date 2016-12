Russell Westbrook: "Los números no me importan nada"

Russel Westbrook penetrando con el balón. Foto: FoxSports

Russell Westrook, tras sus siete partidos consecutivos consiguiendo un triple-doble, no ha logrado volver ha conseguir un triple-doble por tercer partido consecutivo, esta vez en la derrota el pasado miércoles 109-89 contra unos Utah Jazz que están sorprendiendo esta temporada. El base lazó a canasta 25 veces pero solo consiguió anotar siete de esos tiros y terminó el encuentro con 27 puntos, seis rebotes y cinco asistencias pero no pudo hacer nada con unos Jazz que jugaron mucho mejor.

“Honestamente, la gente y esto de los Triples-Dobles me están sacando de mis casillas. La gente piensa que si no lo consigo es algo importante y si lo consigo es “normal”. Si lo consigo, lo consigo. Si no, no. Es lo que es. Realmente no me importa. Por centésima vez, me da igual”, declaró el jugador en el vestuario tras la derrota según la fuente ESPN. “Lo que quiero es ganar, honestamente.Todos los números no me importan nada".

"El va a ser quien es", dijo el entrenador de Oklahoma, Billy Donovan. "Creo que esta noche Russell ha tenido muchas dificultades para conseguir un triple-doble debido al alto porcentaje de tiro de Utah y al hecho de que no hemos lanzado bien la pelota". El base, el cual esta promediando unos porcentajes increibles de 30,5 puntos, 10,5 rebotes y 10,6 asistencias por partido en lo que llevamos de temporada regular, es sin duda alguna la estrella indiscutible del equipo, sobretodo tras la marcha de Kevin Durant a los Golden State Warriors. Es un porcentaje que no se veia en la NBA desde Robertson en la temporada de 1961-62.

Westbrook, con siete partidos consecutivos consiguiendo un triple-doble, se unió la pasada semana al ránking de mayor cantidad de triples dobles seguidos junto a Michael Jordan (7), Oscar Robertson (7) y Wilt Chamberlain (9), algo asombroso pero de lo que la estrella de los Thunder se esta cansando de escuchar cada partido.