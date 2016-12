Craig Sager, una leyenda más | Foto: NBA.COM

Son muchos los que dicen que todo se pega. Que si pasas mucho tiempo con gente mala acabarás siendo una persona mala, y si pasas mucho tiempo con gente buena serás una persona buena. Esto mismo fue lo que le pasó a Craig Sager, al pasarse el día rodeado de leyendas, se convirtió en una de ellas. Así de sencillo. Triunfar en la NBA es complicado, probablemente una de las cosas más complejas que se puedan hacer. Lo primero de todo porque estás en Estados Unidos y ahí la competencia es tremenda, lo segundo porque ahí sólo dejan entrar a los mejores. Tienes que ser el que mejor meta triples, el que mejor mates haga, la que mejor baila o el que mejor pasa la mopa, pero lo que está más que claro es que debes de ser el mejor en tu especialidad.

Craig Sager en la NBA | Foto: NBA.com

Craig Sager era el mejor. Podía tener días buenos o días peores, pero siempre merecía la pena verle. Sus entrevistas en el desanso y en los finales de los partidos eran un espectáculo más de este circo llamado NBA. Tan sólo por ver cómo iba a ir vestido ese día al pabellón merecía la pena quedarse a ver ese encuentro. Sus chaquetas eran horribles, probablemente de las cosas más horteras que se han visto por televisión... sencillamente algo genial. Sager marcó la diferencia, tenía su estilo, su personalidad y su forma de ser. Un estilo de vida que llevó hasta el final de sus días.

La creación de una leyenda

Las leyendas no se crean de la noche a la mañana y la trayectoria de Sager fue sencillamente increíble. Nació un 29 de junio de 1951 en Batavia, Illinois. Se graduó en la Universidad de Northwestern y pronto se hizo notar. Durante sus años universitarios hizo de Willie the Wildcat (la mascota de la universidad). Porque a falta de talento con un balón en las manos, hay que hacer lo que sea para destacar en el mundo del baloncesto. Cuesta pensar que conociendo la energía y felicidad de Sager no fuese la mejor mascota vista jamás en los estadios universitarios.

Craig Sager | Foto: Hoops NBA

Pero pronto descubrió que tenía distintas formas de brillar. Su verdadero talento fueron los micrófonos. Todos asocian a Sager con la NBA, pero sus inicios fueron muy diferentes. Comenzó su carrera como reportero para un canal de Estados Unidos llamado WXLT. Desde el principio quiso dejar claro que el no iba a ser una persona más, que el quería brillar. Uno de los primeros acontecimientos que narró fue el récord de home runs del bateador Hank Aaron; tras lograr su 715º cuadrangular con los Atlanta Braves. El bueno de Sager pudo acceder al home plate, burlando las medidas de seguridad, y trató de obtener las primeras declaraciones de la leyenda. Una estrella acababa de nacer.

Su salto al estrellato, su salto a la NBA

Las estrellas acaban rodeadas de estrellas y es por eso que Sager acabó en la NBA. La liga americana necesitaba una persona que diese espectáculo a pie de pista, por eso Shaquille O'Neal y Charles Barkley trabajan en TNT, por eso Caig Sager lo hacía. Porque las estrellas se juntan con las estrellas. 1988 fue el año en el que pisó por primera vez una cancha de la NBA como reportero. Se integró en el equipo de TNT y desde siempre su labor fue cubrir la información como reportero de a pie de cancha. Sager tenía una facilidad pasmosa para hacer entrevistas, para sacar declaraciones y poco a poco se fue ganando el respeto de todos.

Craig Sager con una de sus chaquetas | Foto: TNT

Por su micrófono pasaron todas las estrellas de la NBA. Entrenadores, jugadores, presidentes de los Estados Unidos y pese a eso él conseguía destacar. Es tan difícil llamar la atención como periodista cuando tienes delante a Michael Jordan. Una proeza realmente al alcance de muy pocos. Además, lo hacía sin levantar el tono, sin hacer una pregunta fuera de lugar, sin buscar el sensacionalismo o la pregunta incómoda. Sager no necesitaba hacerlo, el estaba por encima de todo eso. Su secreto era muy simple: carisma. El hombre iba con su eterna sonrisa pegada a la cara, con su americana de colores chillones y se ganaba a los jugadores. Simplemente un genio, un hombre que hizo lo que más le gustaba hasta el final.

Su relación con Gregg Popovich

Por todos es conocido que a Gregg Popovich no le gusta hacer entrevistas a mitad de partido. La NBA obliga a los entrenadores a atender al medio de comunicación que está cubriendo el encuentro, y esto a una persona como Popovich no le hace demasiada gracia. Sus respuestas son siempre tajantes e incluso se dice que los periodistas se turnaban a la hora de preguntarle, como con cierto miedo. Sager era uno de los que más tiempo se pasaba con Gregg Popovich en el micrófono y sus entrevistas al serio entrenador de los Spurs siempre eran muy esperadas.

Después de estar mucho tiempo inactivo debido a su enfermedad volvió a verse las caras con él y sucedió algo que nadie esperaba. En el descanso del partido, Popovich fue a contestar las preguntas del periodista cuando dijo lo siguiente: "Tengo que decirte que es la primera entrevista al descanso que realmente tenía ganas de hacer. La NBA obliga a los entrenadores a que hagan estas ridículas entrevistas al descanso, pero hoy realmente me alegro que me las puedas estar haciendo", decía mientras se daban un calurosos abrazo. Ni siquiera Gregg Popovich se puedo contener ante el carismático Craig Sager.

Siempre en nuestros corazones

La pesadilla del cáncer comenzó en 2014. Esta enfermedad le hizo perderse los Playoffs de la NBA de ese año y la temporada siguiente. Su hijo Craig Sager Jr. se ofreció como donante de médula ósea para que la enfermedad de Craig remitiera, y éste pudo volver a trabajar en diciembre de 2015. Probablemente no lo necesitase, pero su amor por el baloncesto le dijo que debía seguir, que no era el momento de parar. Como dijiste tú: "El tiempo es simplemente la forma en que vives tu vida".

Volvió en el United Center, en el estado que le vio crecer y los Bulls le rindieron un sentido homenaje. Benny The Bull le ofreció una colorida chaqueta americana y el United Center se fundió en una sonora ovación. El mismo estadio que se había levando cientos de veces para aplaudir a Jordan y a Pippen, estaba ahí rindiéndose ante él. Ante un simple reportero de pie de cancha. Es por eso que Sager no era tan sólo un periodista, era y será una leyenda de la NBA. Un miembro más del Hall of Fame, un periodista que brilló entre estrellas. Hasta siempre Craig Sager, la NBA te agradece todo el color y alegría que le has dado.