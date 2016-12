Los Pacers sucumben ante 'La Ceja'

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDO DE TEMPORADA REGULAR QUE ENFRENTÓ A LOS NEW ORLEANS PELICANS Y A LOS INDIANA PACERS, DISPUTADO EN EL SMOOTHIE KING CENTER, AL QUE ASISTIERON 15.472 AFICIONADOS.

New Orleans Pelicans: DAVIS (35), HOLIDAY (16), HIELD (21), HILL (5), AJINCA (2); JONES (10), GALLOWAY (5), MOORE (1), EVANS (7), ASIK (0)

Dos equipos con muchas necesidades se enfrentaban en el pabellón de Nueva Orleans. Los Pelicans, que necesitaban conseguir una victoria que les permitiese remontar el vuelo y coger confianza para los próximos partidos, se veían las caras ante unos Pacers que necesitaban ganar para establecer una regularidad en sus resultados y volver a ser ese equipo del que tanto se esperaba que sería esta temporada.

Resumen cuarto a cuarto

Ambos equipos salían con dos quintetos completos, llenos de calidad y competencia. A pesar de que ambos contaban con algunas bajas, pusieron en el parqué lo mejor para llevarse la victoria. En el primer cuarto destacó la defensa y el desacierto en ambos equipos. Los Pacers no estuvieron muy acertados de cara al aro, y los Pelicans desarrollaron un baloncesto colectivo que les permitió terminar el cuarto con ventaja de cuatro puntos. En el segundo cuarto, las cosas iban a cambiar, y es que los Pacers consiguieron estabilizar su juego, y liderados por George, Teague, y Turner, consiguieron darle la vuelta al marcador, y marcharse al descanso con una ventaja de cuatro puntos.

En el tercer asalto, ambos equipos comenzaron a aumentar el nivel, e ir en búsqueda de la victoria. Los Pacers comenzaron igual que acabaron el segundo cuarto, lo que les permitió ponerse con una renta de hasta siete puntos. Pero, esta mejoría no duró mucho ya que fue igualada por el esfuerzo y el trabajo de los Pelicans, que consiguieron reducir la distancia a tan solo tres puntos. Ambos equipos estuvieron más acertados, y comenzaron a dar señales de que de verdad querían obtener la victoria. En el último cuarto, los únicos que demostraron que de verdad necesitaban esa victoria fueron los Pelicans. A falta de solo tres minutos, los Pacers seguían tres arriba, pero los hombres de Alvin Gentry, arrollaron a su rival desde la larga distancia. A base de triples, y con un enorme Anthony Davis, consiguieron colocar un parcial de 10-0 que terminaría siendo decisivo para el desenlace del partido. Los Pelicans consiguieron hacerse con la victoria ante su público, que no llenó el Smoothie King Center.

Anthony Davis, imparable | Foto: nba.com

Una noche más, salvador Anthony Davis

Desde que llegó al equipo, el estado de forma o el grado de inspiración que tenga Anthony Davis cada partido, es algo que se ha vuelto imprescindible para los Pelicans. Sus actuaciones en gran parte de los partidos, por no decir en todos, son esenciales para el equipo de Nueva Orleans. Anoche, los Pelicans se veían sumando otra derrota a falta de tan solo tres minutos para el final del partido. En este momento, y tras haber sido el mejor de su equipo una noche más, Davis decidió alentar a los suyos para conseguir remontar y hacer que la victoria se quedase en casa. Anoche estuvo bien acompañado por hombres como Jrue Holiday (16 puntos siete rebotes y 14 asistencias), y Buddy Hield (21 puntos con un cinco de ocho en triples).

Gracias a su enorme actuación (35 puntos, 16 rebotes, y cinco tapones) y la motivación que impulsó a sus compañeros, los Pelicans consiguieron establecer una ventaja de ocho puntos a falta de un minuto y medio, que les permitió obtener la novena victoria de la temporada; es decir, que establecieron un parcial de 10 a cero en tan solo un minuto y medio. Tras el partido, Davis dijo: "Mis compañeros me decían que acabase el encuentro. Busqué ser intenso, y además pude contar con el apoyo de mis compañeros para cerrar la remontada y asegurar la victoria". No hay duda de que Anthony Davis se ha convertido en el hombre clave para el equipo de Nueva Orleans, siendo decisivo noche tras noche. El futuro y los intereses del equipo de Luisiana, pasan por las manos del gigante de 2,11 metros.

Decepcionantes Pacers

Una de las sorpresas de la temporada, es el decepcionante inicio que están teniendo los Indiana Pacers. No falta mucho para llegar a la mitad de la temporada, y los hombres de Nate McMillan están demostrando una tremenda irregularidad, y un baloncesto impropio de un equipo, que aspira a hacer mucho ruido en la Conferencia Este. Las irregulares actuaciones de hombres como Paul George, Jeff Teague o Myles Turner, no están siendo suficientes para que los Pacers estén situados en lo alto de la clasificación. El equipo de Indianápolis cuenta con un récord de 13 victorias y 14 derrotas, que le sitúa en el noveno puesto del Este, fuera de los playoffs. No hay duda de que el equipo necesita contar con la mejor versión de sus mejores jugadores de forma regular y simultánea, y la aportación de hombres de la segunda unidad, para conseguir darle la vuelta a la situación y poder alcanzar por lo menos, los playoffs.

Futuro para ambos equipos

Tanto Pelicans como Pacers terminaron el encuentro como lo empezaron, con muchas necesidades que deberán resolver en las próximas semanas. Los Pacers salen dolidos de este encuentro tras ser remontados cuando parecía que iban a llevarse la victoria. Tendrán que sobreponerse y poder afrontar los próximos encuentros ante Wizards y Pistons de la mejor manera posible. Por su parte, los Pelicans están más cerca de lograr el objetivo de seguir creciendo como equipo, y quién sabe de si lograr alcanzar puestos de playoffs. Mientras tanto siguen siendo duodécimos en el Oeste, y tienen que enfrentarse en sus dos próximos partidos ante Houston y ante los Spurs. Esta victoria le servirá para adquirir confianza y afrontar con motivación sus próximos enfrentamientos.

