Ni rastro de los Bulls en Milwaukee

Chicago Bulls: Quinteto titular: T. Gibson (19), J. Butlet (21), R. Lopez (6), R. Rondo (5), D. Wade (20). B. Portis (6), C. Felicio (7), D. McDermott (8), D. Valentine (5)



Victoria cómoda de los Milwaukee Bucks frente a los Bulls en un partido que pudo complicarse por culpa de seis minutos de arreón a la desesperada de Wade y compañía. Sin embargo, los Bucks fueron muy superiores en todo momento, liderados por Giannis Antetokounmpo y Jabari Parker, y con una buena aportación desde el banquillo de Teletovic, que fue clave al comienzo del segundo cuarto. Todo esto en una noche en la que llegó la triste noticia del fallecimiento de Craig Sager, por lo que los equipos quisieron recordarle con un minuto de silencio y un sentido homenaje.



Los primeros minutos de partido fueron realmente bonitos, con unos Bucks con muchas ganas de correr y un juego muy alegre. Esto no tardó en notarse en el marcador, ya que cuando el reloj marcaba 7:27 los de Milwaukee ya doblaban en el marcador a los Bulls, 16-8, forzando el tiempo muerto de los visitantes. La sensación que daba el partido era que los Bulls estaban jugando un poco al tanteo, probando a los jóvenes Bucks, y abusando del juego interior, buscando demasiado a Robin Lopez, que apenas aportó anotando. Sin embargo, parecía que no había manera de parar a los de Jason Kidd, que seguían corriendo al contrataque incansablemente. En una de esas transiciones Jabari Parker nos regalaba un mate increíble, a la altura de los grandes matadores de la liga.

Ya con algunos suplentes en cancha, el ritmo bajó bastante por parte de ambos equipos, viéndose ya un juego más posicional. No obstante, a la mínima oportunidad Antetokounmpo castigaba a la carrera. De hecho, fue el griego el que se encargó de enchufar desde más allá del arco prácticamente sobre la bocina para cerrar el primer acto; 30-18 y una sensación de increíble superioridad por parte de los Bucks.

Teletovic se vistió de héroe en el comienzo del segundo cuarto, con cinco puntos, que unidos al dos más uno conseguido por Greg Monroe ponían la máxima diferencia en el marcador hasta el momento (38-22). Tiempo muerto en cancha tratando de despertar a unos Bulls que todavía no habían aterrizado en Milwaukee. La increíble falta de actitud se hacía evidente, dos rebotes ofensivos consecutivos permitidos a los Bucks, uno de ellos cogido por Dellavedova, un jugador no muy alto precisamente.

El pequeño homenaje de los jugadores a Craig Sager (NBA.Com)

Tras esto, dos jugadas pésimas en ataque y dos defensas peores aún se traducían en un triple de Teletovic y una canasta en el poste de Parker. Otro tiempo muerto con un resultado un tanto sangrante, 47-26. Un partido de esos en los que al rival le sale todo, y a ti nada: 7/8) en triples para los Bucks (3/3 para Jabari Parker, 2/2 Antetokounmpo y 2/2 Teletovic) y nueve pérdidas de los Bulls; se les estaba juntando todo a los de Fred Hoiberg.

Parecía el día de la marmota, que ponían repeticiones una y otra vez, pero no, eran distintos contraataques de los Bucks, que esta vez culminaba Jabari Parker hundiéndola para abajo. Tantas pérdidas y transiciones rápidas descontrolaron el partido, algo que Jason Kidd quería evitar a toda costa, parando la locura en la que se había metido el choque. A falta de tres minutos para el descans los suyos vencían por 25 puntos, 58-33, en un encuentro que daba la impresión de ser imposible de remontar. En este momento se sentaba Antetokounmpo, que casi no había descansado. Su actuación, impecable, 20 puntos y 7 rebotes. Fue marcharse el griego y los Bulls aprovecharon para acercarse un poco en el marcador; parcial de 6-12 que mandaba a los equipos a vestuarios con un 64-45.

John Henson con la clavada ante la mirada de Rondo y el intento de tapón de Gibson (NBA.Com)

Los Bulls, para seguir con el cúmulo de desastres, ya estaban en bonus a los tres minutos de juego del tercer cuarto, mientras que seguían perdiendo balones. La falta de concentración era evidente y Antetokounmpo volvía a reventar el aro tras una pérdida. Desde luego, una pésima actuación que no restaba un ápice de mérito a los Bucks, que hasta el momento mostraban un juego realmente bonito, alegre y rápido; además de una gran efectividad en el tiro. Los de Kidd aprovecharon en numerosas ocasiones el “extra-pass”, buscando siempre al hombre solo, y combinando en la pintura para acabar con una canasta fácil. Por momentos los Bucks se contagiaban de ese juego precipitado, perdiendo varios balones seguidos, pero eran simples espejismos. El partido estaba más que controlado y el intercambio de canastas servía para mantener la diferencia en torno a los 20 puntos. De capicúas iba la cosa, cerrándose el tercer cuarto con un 88.

Arrancaba el último cuarto con expectativas muy bajas. Pero todos sabemos cómo es la NBA, la maravilla e este deporte que convierte un partido decidido en un choque apretado. Los Bucks pecaron de jóvenes, no supieron jugar con el reloj, no dejaron morir poco a poco el partido y permitieron que los Bulls se acercasen en el marcador sigilosamente. El acercamiento fue tal que a falta de cuatro minutos la cosa se puso 101-92; de estar +26 a verse de repente solo nueve arriba. Tan solo un minuto después los Bulls anotaban de tres y reducían la ventaja aún más: 103-95. No obstante, la reacción llegó muy pero que muy tarde. Un gran esfuerzo de los Bulls en los doce minutos finales, que desperdiciaron con varias pérdidas seguidas. Jimmy Butler se llevó unos cuantos gorros y Dellavedova devolvió la calma a Milwaukee con un triple.

Al final, 108-97 con una espectacular actuación de Antetokounmpo (30 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y un tapón) y Jabari Parker (28 puntos). Por parte de los Bulls, los 21 puntos de Butler y los 20 de Wade resultan bastante engañosos, en un partido en el que no estuvieron nada finos, cosa que su equipo pagó. Bien Gibson, con 19 puntos, y ausencia de Mirotic, que sigue sin encontrar su juego este año.