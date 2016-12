Steve Clifford: "Necesitamos ser más físicos"

Clifford necesita encontrar soluciones para su equipo. | Foto: CBS

Charlotte Hornets perdió de manera ajustada en su visita a Washington por 109-106, sumando su tercera derrota consecutiva en plena gira por el este de los Estados Unidos. John Wall y Bradley Beal fueron una auténtica pesadilla para el conjunto de Carolina, combinándose para alcanzar 45 puntos al término del encuentro.

La ausencia de victorias y el mal juego del equipo han evocado a Steve Clifford a realizar unas duras declaraciones sobre sus jugadores.

Clifford y los suyos necesitan sumar entre todos para reaccionar.

“Tarde o temprano tenemos que responder. Estoy cansado de ver esto”. Así de contundente se muestra Clifford al ser preguntado por la mala racha sufrida. El entrenador cree que los malos resultados van más allá de aspectos tácticos: “Es la falta de intensidad física en general. Quiero mucho a mis chicos, pero ya nos han noqueado varias veces. Si no jugamos más duro seremos un equipo muy irregular”. Además, cree que si siguen por este camino les va a ser muy complicado entrar en Playoffs.

La estrella de los Hornets, Kemba Walker, apoya a su entrenador. “Él lo ve todo, está viendo el partido entero. Así que tiene razón”. El base ha visto como salía perdedor de los recientes duelos particulares ante Jeff Teague y John Wall, pero su redención tendrá que esperar debido a que es baja de última hora para el próximo enfrentamiento ante los Celtics.

Walker (15) en plena acción durante el partido en Washington. | Foto: CBS



El equipo quiere tratar de enderezar el rumbo del viaje después de un pésimo arranque en el que todavía no han ganado ningún partido. La cohesión del grupo se antoja esencial de cara a buscar una reacción, ya que como el propio Clifford dice "Si no respondemos juntos, no vamos a ninguna parte". No les será fácil, puesto que este viernes visitan el siempre complicado Boston Garden y el sábado viajan a Atlanta en back-to-back.

A pesar de estos últimos malos resultados, los Hornets se mantienen líderes de la división sudeste con un balance de 14-12.