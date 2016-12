Mike Conley vuelve a los terrenos de juego

Google Plus

Conley tras encestar un triple / Foto: Nba.com

Después de que Conley causase baja indefinida debido a la rotura de una vértebra de su espalda, la preocupación se hizo evidente en el equipo de la división Sudoeste. El pronóstico de la lesión era dos meses de baja. Sin embargo, sólo nueve partidos después de haber abandonado las pistas, ha recibido el alta para volver a la normalidad competitiva de su equipo, según ha informado el diario The Vertical. De hecho, su mismo regreso al cinco inicial de los Grizzlies está más próximo de lo que pueda parecer.

Pese a este "revés", los Memphis Grizzlies no han dramatizado demasiado que su base titular y segundo jugador mejor pagado de la NBA, soltase el timón del equipo. En este período, el pívot español Marc Gasol ha convertido las incognitas en victorias aplicando el artículo 33 en la pintura, logrando ganar siete de los últimos nueve partidos disputados. El último contra los Cavs (que no contaba con su Big Three habitual).

Hasta ahora sin Conley

Como decíamos, buena parte de la culpa que ha tenido la plantilla sobre su éxito hay que atribuírsela a Marc Gasol, Tony Allen y a jugadores que desempeñan un rol secundario, como es el caso de JaMychal Green, Andrew Harrison o Troy Williams. A la espera de qué ocurrirá esta noche en el FedEx Forum de Memphis contra los Sacramento Kings, el equipo de Tenneesee cuanta con 18 victorias y nueve derrotás; ocupando así la tercera plaza de la Conferencia Oeste.

Otros lesionados

A la espera de ver si Michael Conley se reincorpora esta noche al juego de los Grizzlies, el equipo cuenta también con las bajas de James Ennis (problemas musculares en un gemelo) quien afortunadamente se encuentra cerca de recuperarse, y de Chandler Parsons. La flamante adquisición de Memphis el pasado verano, solo ha podido disfrutar de seis encuentros de temporada regular, quien volvió a quedar impedido debido a nuevos problemas en sus perjudicadas rodillas.