La consagración del "legado de Duncan"

Tim Duncan, leyenda de los Spurs | Imagen: Getty Images

El Álamo rendirá mañana homenaje al que ha sido, sin duda alguna, el mejor jugador que vistió la camiseta de los San Antonio Spurs en sus 49 años de historia. Tim Duncan entrará (si es que no lo hizo ya) en ese libro dorado que recoge los nombres de las personas que han hecho grande este deporte. El 21 de Duncan será elevado el domingo por encima de los demás, y nadie podrá volverlo a bajar.

Bueno, tal vez sí haya alguien que pueda descolgar el cartel con su número de lo alto del AT&T Center. "Si algún día quiere volver, la bajaremos (la camiseta) y podrá volver a ponérsela otra vez", afirma Manu Ginóbili en una entrevista para The Undefeated. El jugador argentino, quien compartió vestuario con 'The Big Fundamental' durante 14 años, también ha confesado lo que significará para él el momento de la ceremonia del domingo: "Un montón de recuerdos vendrán a mi mente por todo lo que recorrimos juntos. La mayoría de sus partidos fueron junto a mí."

El oriundo de las Islas Vírgenes es líder de toda la historia de la franqucia texana en puntos (26.496), rebotes (15.091), tiros taponados (3.020), minutos (47.368) y partidos jugados (1.392), siendo también tercero en el ránking de asistencias. Además, el considerado por muchos como mejor ala-pívot de todos los tiempos, fue elegido dos veces MVP de la temporada (2002 y 2003) y junto a su entrenador, Gregg Popovich, conformaron un binomio que llevó a la ciudad de San Antonio a ser cinco veces campeona de la NBA (1999, 2003, 2005, 2007 y 2014), siendo el único jugador de la historia en haber ganado al menos un Anillo en tres décadas diferentes. Podríamos escribir libros enteros, pero seguir haciendo un recopilatorio de los logros de Duncan sería tan pesado como innecesario para entender su trascendencia.

El número 21 de Duncan será la octava camiseta que la franquicia sureña retire. El pentacampeón se unirá a David Robinson (50), George Gervin (44), James Silas (13), Johnny Moore (00), Sean Eliott (32), Avery Johnson (6) y Bruce Bowen (12).

"Creo que quiere superarlo porque él sabía que esto iba a suceder. Se lo debe a los aficionados."

Gregg Popovich también habló para el portal The Undefeated sobre "Timmy D", a quien se le ha visto esta semana por los entrenamientos de los Spurs trabajando con Pau Gasol. El entrenador declaró que el jugador pensó seriamente en continuar con su carrera, pero que "no estaba interesado en coleccionar cheques", sobre todo desde que su rodilla comenzó a estar en malas condiciones. Popovich también se refirió a la retirada del dorsal: "Creo que quiere superarlo porque él sabía que esto iba a suceder en algún momento. Probablemente no hablará mucho, pero se lo debe a los aficionados para que lo aplaudan por todo lo que ha hecho. Él entiende eso."

'Coach P' y Duncan formaron pareja durante 19 temporadas, tiempo en el que rara vez hemos visto a alguno de los dos abandonar su seriedad y dejar que los sentimientos se apoderaran de ellos. Tal vez, la del domingo podría ser la noche. "Cuando has estado con alguien durante 20 años, es bantante emotivo. Espero ser bueno. Espero no derrumbarme", declaró Popovich.