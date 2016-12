El ataque de Oklahoma sufre sin Oladipo

Google Plus

Victor Oladipo (5) y Jared Dudley (3). | Fotografía: USA TODAY Sports

Tras sufrir una fea caída en el primer cuarto de la visita de Boston a Oklahoma, Victor Oladipo se ha perdido los dos últimos partidos disputados por los Thunder, así como todo lo que quedaba del partido sn cuestión. Durante estos encuentros, el poderío ofensivo de Oklahoma de ha visto más que mermado, lo cual ha hecho disminuir su anotación significativamente. Oladipo era, en muchas ocasiones, el encargado de liderar a la segunda unidad y darle un respiro a Westbrook en cuanto a anotación y dirección del juego. Sin él, los suplentes de Thunder están un poco más solos, igual que Westbrook, que ha perdido a su mejor aliado esta campaña.

El partido frente a Boston acabó de manera muy ajustada, con Westbrook tomando los mandos en el último cuarto, donde anotó 23 de sus 37 puntos para conseguir la victoria. Ese encuentro, sumado a los dos que disputaron los Thunder en Portland y Utah y una derrota previa frente a Houston, marcan cuatro partidos consecutivos sin llegar a los 100 puntos. Virtualmente jugaron tres de esos encuentros sin Oladipo, ya que solo disputó diez minutos contra Boston, y eso no es una simple coincidencia. Ambos partidos fuera de casa formaban parte de un back-to-back y acabaron en derrotas abultadas, sin posibilidad de luchar por la victoria; 95-114 ante Portland y 89-109 ante Utah. Los números colectivos son alarmantes, y es que en los dos últimos encuentros los Thunder solo han anotado 63 de los 169 tiros que han intentado (37,3%) y 14 de 46 en sus lanzamientos triples (30,4%).

Westbrook ya estaba era el héroe solitario del equipo antes de la lesión del ex Orlando y aún lo es más ahora. Siente la responsabilidad de hacerlo todo y no está funcionando. La presencia de Oladipo no sirve solo para liderar a la segunda unidad y sacarle peso de las espaldas a Westbrook, sino que también sirve para que éste disponga de mejores situaciones de tiro y penetración. Contra Utah, por ejemplo, Russell fue una cáscara de lo que es sus grandes noches y firmó un paupérrimo siete de 25 en tiros de campo. Ahora más que nunca, Oklahoma necesita que más jugadores den un paso adelante y que hombres como Steven Adams o Enes Kanter demuestren lo que valen realmente. Si toman la decisión de trabajar como una piña para superar la lesión de Oladipo, tal vez aprendan una gran lección para lo que resta de temporada.