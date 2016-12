Wall comienza a preocuparse por su nuevo contrato

John Wall durante un partido I Foto: Washington Wizards

Uno de los principales cambios que ha dejado el último principio de acuerdo alcanzado por la patronal y la NBA sobre el próximo convenio colectivo es la aparición de un nuevo contrato, denominado nuevo contrato para veteranos, el cual es aplicable a una serie de jugadores que deben de cumplir un mínimo de requisitos. Uno de estos requisitos es el haber sido seleccionado, en al menos una ocasión, para un quinteto “All-NBA” el cual permite al jugador seleccionado para el quinteto percibir el 35% del espacio salarial del equipo. Sobre este requisito en cuestión fue preguntado John Wall, el cual ofreció su punto de vista acerca de los reconocimientos individuales de los jugadores y si estos deberían afectar a la hora de realizarles contratos.

“Creo que es increíble, porque tuve mi mejor año hace un par de temporadas, siendo All-Star por segunda vez y promediando 20 puntos y 10 asistencias pero sin poder ser elegido en ningún quinteto All-NBA“, declaró el base de los Washington Wizards.

“No nos retransmiten en televisión nacional demasiado, por lo que muchas personas simplemente no nos ven jugar. Si no tienes el League Pass o algo así no puedes ver lo que hago en la pista o lo que el equipo hace para intentar ganar, por lo que si no estás atento en Twitter tampoco te enteras. Otros equipos son retransmitidos muy a menudo y es por eso que reciben tantos premios de aficionados y prensa. Hasta que no tengamos la oportunidad de salir por la televisión con más frecuencia, a la gente le será duro saber qué hacemos”, opina John Wall acerca de que algunos jugadores que merezcan este nuevo contrato no vayan a tener la opción de optar al mismo.

Este contrato está agitando la NBA en esta última semana, ya que muchos jugadores de la liga estan reclamando que se les aplique el mismo.