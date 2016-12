El 'Big Three' de los Cavs no tiene ninguna intención de frenar

Google Plus

LeBron James lanzando ante los Lakers. | Fotografía: KeweseSports

No cabe duda que los Cavs vuelven a ser aspirantes al título este año y sus opciones pasan por mantener a sus tres mejores jugadores al mejor nivel posible. Esta temporada, LeBron, Love e Irving parecen compenetrarse mejor que nunca y eso se demuestra noche tras noche. La visita de los Lakers al Quicken Loans Arena no fue una excepción en ese aspecto y los tres fueron los principales responsables de la victoria local.

Love y Kyrie fueron los encargados de llevar la anotación de los Cavs durante la mayor parte del encuentro, con LeBron agazapado esperando la oportunidad. Entre el final del primer cuarto y el principio del segundo, los Cavs anotaron 15 puntos seguidos para ponerse por delante 38-31. Fue entonces cuando Kyrie tomó las riendas y consiguió 12 puntos en el segundo cuarto, intentando que su equipo se distanciase algo más en el marcador. Como no pareció conseguirlo, en el tercer cuarto llegó el turno de Kevin Love, que también anotó 12 puntos en el periodo y, como Kyrie, no consiguió que su equipo liderase por una ventaja de más de 12 puntos en ningún momento. Tras un buen parcial de los Lakers, el partido se encontraba con un marcador de 108-105 a favor de los Cavs con cuatro minutos restantes en el reloj. Los Lakers no parecían rendirse y, fue entonces, cuando LeBron decidió terminar con el partido. James tomó las riendas del equipo y Cleveland anotó nueve puntos seguidos, seis del propio LeBron, lo cual mermó la moral de los Lakers y los dejó sin opciones.

James tomó el control del encuentro cuando los Cavs más lo necesitaban, anotando 16 de sus 26 puntos en el último periodo. Sus otros dos compañeros también brillaron con grandes cuartos en el segundo y el tercero y acabaron el partido con una buena anotación. Kyrie, por su parte, terminó con 21 puntos y 12 asistencias, el máximo de su carrera y Love aportó 27 puntos y 17 rebotes vitales para la victoria. Los tres miembros del 'Big Three' combinaron sus fuerzas para conseguir 78 puntos, algo más que su media esta temporada, situada en 71,1. "Simplemente encuentran una forma de ganar," comentaba Ingram. "Son un equipo aspirante a todo. Las pequeñas cosas son las que acaban inclinando la balanza."

En el bando de los Lakers, cabe destacar al propio Brandon Ingram, que se quedó a las puertas de ser el jugador más joven en la historia de la NBA en conseguir un Triple-Doble. Nueve puntos, 10 rebotes y nueve asistencias no fueron suficiente para arrebatarle el récord a LeBron James, que aún posee tal distinción. James consiguió su primer Triple-Doble con 20 años y 20 días, lo cual deja a Ingram (19 años y 107 días) bastante tiempo para poder conseguir la hazaña de superar a LeBron. "Mi trabajo es continuar mejorando," comentó Ingram. "Continuar siendo una pieza importante para el equipo y afectar al juego tanto ofensiva como defensivamente."

Los Lakers y los Cavaliers están, ahora mismo, en dos situaciones más que diferentes. Los segundos vienen de jugar dos finales consecutivas de la NBA y son los vigentes campeones; los segundo están en medio de una reconstrucción muy prometedora. No hay duda de que si los Lakers quieres llegar a estar en la situación de los Cavs tienen mucho trabajo por delante, pero van por el buen camino. Mientras tanto, Cleveland sigue luchando por mantenerse en la cima y repetir la hazaña conseguida la pasada temporada.