La estrella más 'humana'

Google Plus

Repaso a la carrera del irrepetible Tim Duncan. | Foto: foxsports.com

La década de los 90 fue muy especial para la NBA. Los Bulls de Michael Jordan acaparaban todos los focos tras ganar seis anillos durante dicha década. Durante estos años, un gran jugador había intentado colar a su equipo entre los mejores de la liga. David Robinson aterrizó en San Antonio en 1989 y desde su llegada, la perdedora franquicia de los Spurs cambió su dinámica y se convirtió en un equipo que no abandonaba los Playoffs temporada tras temporada.

Sin embargo, para David Robinson no era suficiente. Había conseguido cambiar la dinámica de la franquicia pero nunca conseguía alcanzar las finales de la NBA. Pasaban los años y el sueño de que Spurs levantará el título se iba desvaneciendo, sobre todo en la temporada 1996-1997, en la que el pívot sufrió una grave lesión en su pie y solo jugó seis partidos en todo el curso. Los jugadores que acompañaban al ‘50’ no eran de gran nivel y se demostró tras terminar esta temporada con un récord de 20-62. Abandonaban los Playoffs después de haberlos jugado siete cursos consecutivos y el panorama de la franquicia no era alentador. Sin embargo, nadie pudo imaginar que la lesión de Robinson ha sido lo mejor que le ha podido pasar en toda la historia a la franquicia.

Con ese lamentable récord de tan solo 20 victorias, los Spurs obtuvieron la primera elección del draft 1997. Decidieron elegir a un joven pívot de las Islas Vírgenes que había destacado en la natación más que en el baloncesto. Ese jugador era Timothy Theodore Duncan, más conocido como Tim Duncan.

Tim Duncan en el Draft de 1997. | Foto: nba.com

Con la llegada del rookie, también llegó un nuevo entrenador llamado Gregg Popovich. Debutaba como head coach en la liga y poco se sabía de él. El futuro era incierto para el equipo, pero rápidamente demostraron que las nuevas incorporaciones habían mejorado exponencialmente el nivel de la plantilla. Tim Duncan fue la sensación de la temporada y fue nombrado Rookie del año promediando 21.1 puntos, 11.9 rebotes y 2.5 tapones. Una auténtica barbaridad. Una nueva estrella había nacido. En ese curso, 97-98, los Spurs caen en las Semifinales de la Conferencia Oeste, pero la pareja que formaban en la pintura Tim Duncan y David Robinson iba a ser imparable.

Juntando la juventud de Duncan, la experiencia del veterano Robinson y la sorprendente sabiduría del entrenador Gregg Popovich, los Spurs llegaron a las Finales de la NBA el año siguiente, en 1999 y se tendrían que enfrentar a los Knicks de Pat Ewing. A pesar de la aparente dificultad del rival, los Spurs secaron a la estrella de los Knicks y se proclamaron campeones de la NBA por primera vez en la historia de la franquicia ganando con un contundente 4-1 a los neoyorkinos. David Robinson consiguió el objetivo que tanto había ansiado, pero lo consiguió gracias a la llegada de Duncan sin duda, que solamente en dos temporadas en la liga, ya tenía su primer anillo y el primer MVP de las Finales. En dichas finales, Duncan promedió 27.4 puntos, 14 rebotes, 2.4 asistencias y 2.2 tapones. Pero esto no había hecho más que empezar. La leyenda acababa de nacer.

Duncan y Robinson al ganar el primer anillo en 1999. | Foto: pinterest.com

Comenzó el siglo XXI y ya los Spurs eran cada año uno de los favoritos para ganar el anillo. Tim Duncan se convirtió en el líder del equipo mientras que David Robinson disfrutaba de sus últimos coletazos como jugador. El relevo estaba asegurado y se limitaron a intentar ganar más campeonatos. Tim Duncan fue nombrado dos veces MVP de la NBA, demostrando ser el mejor jugador de la liga, pero tuvieron que sufrir varias eliminaciones en Playoffs. Pero en la franquicia no se pusieron nerviosos. Sabían que los éxitos iban a llegar.

En 2001 y con solo 19 años llegó Tony Parker, un base delgado que solamente el genio de Popovich vio que era perfecto para el equipo. En 2003 también llego un desconocido argentino del que nadie esperaba nada, Manu Ginobili, que acabó siendo otra referencia en el equipo. Con esta plantilla, volvieron a ganar el anillo de la NBA frente a los Nets de Jason Kidd por 4-2. Tim Duncan volvió a ser la referencia del equipo con 24.2 puntos, 17 rebotes y 5.3 tapones por partido, acompañado de un Parker y Robinson correctos.

Tras dos anillos, David Robinson anunció su retirada con 38 años. A pesar de la tristeza por la marcha del ‘50’, el equipo estaba en mejores manos que nunca, liderados por uno de los jugadores más determinantes de la liga, Tim Duncan, y sus nuevos compañeros y amigos, Tony Parker y Manu Ginobili. Este tridente, liderados por Gregg Popovich, ha sido el ‘Big 3’ con más victorias en la historia de la liga. Lideraron la liga ganando dos anillos más, en 2005 y en 2007, en las que siguieron sumando puntos, All-Stars, premios individuales…

El 'Big 3' más famoso de la NBA. | Foto: nba,com

Era un equipo distinto a los demás, con una filosofía muy generosa donde prevalecían los intereses colectivos a los individuales. Tim Duncan nunca fue una estrella al uso. Nunca fue egoísta, nunca fue un creído. La fama nunca se le subió a la cabeza y así se ganó el respeto de la liga. Los Spurs tenían una filosofía distinta al resto de equipos. Confiaban mucho en los extranjeros. Repartían mucho los puntos, movía el balón maravillosamente. Una manera diferente de hacer las cosas que les ha llevado a ser uno de los mejores equipos de la historia. Y de los más queridos.

El equipo siempre era candidato al anillo, pero tuvo que ver a varios equipos, como los Lakers de Pau Gasol y los Heat de LeBron James ganaban dos anillos cada uno. De hecho, en las Finales de 2013, Spurs pierde 4-3 contra los Heat en una de las Finales más espectaculares que se recuerda. Esta derrota les llenó de fuerzas para volver al año siguiente, y ganar a Miami por 4-1 y conseguir el quinto anillo para la franquicia y para Duncan. Por estas fechas, el querido ala-pívot ya no era la gran referencia ofensiva del equipo, aunque no era un problema debido a esa filosofía tan generosa que inculcó Popovich al equipo.

El quinto anillo de Duncan en 2014, en la que Kawhi Leonard fue MVP. | Foto: espn.com

Finalmente, en 2016, tras 19 temporadas, en las que consiguió ganar 5 anillos, ser 15 veces All Star, 15 veces en los mejores quintetos de la liga, 2 veces MVP, 3 veces MVP de las Finales, Rookie del año, 15 veces en los mejores quintetos defensivos, 14º máximo anotador, 6º máximo reboteador y 5º máximo taponador, Tim Duncan anunció su retirada con 40 años. El mejor jugador de la historia de San Antonio Spurs dijo adiós.

El '21' de Tim Duncan ya luce en lo alto de AT&T Center. Fue una ceremonia muy bonita y emotiva. Hubo varios discursos y el del ingeniosos Popovich fue el más divertido. Duncan se merece este y muchos más reconocimientos de la liga.

Ceremonia de la retirada del dorsal '21'. | Foto: spurs.com

Abrazo entre Duncan y Tony Parker. | Foto: spurs.com

Abrazo entre Duncan y Ginobili. | Foto: spurs.com

Así luce la camiseta de Duncan en el cielo del AT&T Center. | Foto: spurs.com

Para entender el impacto de Tim Duncan en la liga y en los Spurs, es necesario profundizar en los comienzos, que fue donde se gestó la leyenda del quizás mejor ala-pívot de la historia de la NBA. Cambió la historia de toda una ciudad, San Antonio está ahora en el mapa del mundo gracias a él.

Aun así, a pesar de haber repasado toda su carrera, en este caso, es más importante recalcar la faceta humana de Tim, por encima de los méritos deportivos. Un hombre agradable, con unos valores humanos increíbles y una personalidad que lo hacía más cercano al público, sin extravagantes peinados y vestuario llamativo. Era un hombre normal, como todos nosotros, y eso es lo que le hace tan especial. Thank You Tim. #ThankYouTD