Nerlens Noel fuera en rotación de los Sixers

Noel y Brown en un entrenamiento esta temporada | Philly

Anoche se enfrentaron en el Wells Fargo Center los dos peores equipos de la Conferencia Este. Los Sixers se medían ante los Nets con una victoria menos, seis. Los Chicos de Brett Brown consiguieron imponerse por la mínima 107-108 gracias al récord profesional de anotación (33) de la estrella de los de Philadelphia esta temporada, Joel Embiid.

Al pesar de un final de partido vibrante y del gran partido del rookie estadounidense los focos se centraban en la nula participación en la rotación de Nerlens Noel. El jugador, que lleva arrastrando polémicas y lesiones desde la temporada pasada, no salió a la cancha en ningún momento del partido. Minutos antes del encuentro, el preparador de los 76ers comentó a los medios que no contaba con el pivot en un futuro inmediato. Estas declaraciones sirvieron de respuesta a las palabras del propio jugador que ya comentaba este fin de semana que era demasiado bueno como para jugar ocho minutos. Después de que el jugador regresara de su lesión ha jugado dos partidos contando tan solo una media de nueve minutos en pista.

En las declaraciones postpartido, Brown afirmó que se siente más preocupado por Richaun Holmes, el cuarto pívot del equipo. Según el entrenador a Noel aún tiene que trabajar para poder volver al ritmo del equipo. El jugador interior se ve, más que nunca, fuera del equipo y todo apunta a un traspaso. Dicha transacción ha sido buscada por el jugador desde verano. Su relación con el entrenador y sus salidas de tono con la prensa solo hace tensar más la cuerda para que desde los despachos pongan solución a sus problemas en la Ciudad del Amor Fraterno.

Brian Colangelo, director de operaciones de la organización, también aprovechó este acontecimiento para hacer declaraciones este lunes. "Este es un momento de darse cuenta de que tenemos mucho talento en este equipo. No todo el mundo puede jugar. Pero estoy seguro de que en algún momento, vamos a verlo en la cancha, Noel no es carne de banquillo" aseguró el ejecutivo. Desde la dirección de la franquicia aún no han tirado la toalla y esperan poder mantener a sus tres joyas en la pintura: Embiid, Okafor y el propio Noel.

El entrenamiento de la mañana del lunes se suspendió por un acto promocional de la organización. Según el periodista del Inquirer, Keith Pompeyo, Brown y Noel han aprovechado para charlar sobre este tema en el gimnasio. En los próximos partidos veremos si el jugador ha conseguido convencer a su mister.