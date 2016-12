Resumen NBA: siguen en forma en la ciudad del viento

Rajon Rondo encara a Reggie Jackson. | Fotografía: NBA.com

Jornada de cinco partidos en la NBA en la que solo uno de los 10 equipos que compitieron no fue capaz de superar los 100 puntos. Lo mejor de la noche fue la demostración de Chicago de su calidad como equipo y el duelo que tuvo lugar en Oklahoma entre los Thunder, con un gran Westbrook como de costumbre, y los Hawks.

Indiana Pacers 107-105 Washington Wizards

Los Wizards llegaban al partido cargados de energía y moral tras conseguir una inesperada sorpresa frente a los Clippers la noche anterior y, en esta ocasión, se encontraban con un encuentro mucho más igualado contra un rival de la misma conferencia. Los Pacers seguían llegando como favoritos al encuentro, pero Washington sabía de la importancia de conseguir una victoria si quieren mantenerse en la lucha por entrar en Playoffs. La principal diferencia entre ambos equipos fue la cantidad de armas ofensivas de las que disponen. Solo cuatro jugadores de los Wizards consiguieron 10 o más puntos, mientras seis jugadores llegaron a esa cifra en Indiana, con tres de ellos igualando o superando los 20 puntos. Esto fue suficiente para que los Pacers se hiciesen con una ajustada victoria en la visita de los Wizards.

Beal venía de anotar 41 frente a los Clippers y de protagonizar un gran partido en cuanto a tiro se refiere, igual que el resto de su equipo y parecía que iba a ser clave en el duelo ante Indiana. La confianza del partido anterior les hizo salir muy metidos en el encuentro desde el primer minuto, lo cual dio a los Wizards la ventaja en el marcador durante prácticamente toda la primera mitad. En la segunda, Indiana subió la intensidad defensiva y los porcentajes de Washington empezaron a bajar, lo cual permitió a los Pacers liderar durante prácticamente toda la segunda mitad. Pero el partido no había terminado; Washington dejó el resto en la pista y lograron empatar el encuentro con 4,6 segundos restantes en el marcador. Cuando todo parecía que iba a acabar en prórroga, apareció Thaddeus Young, que anotó una canasta de dos puntos a falta de nueve décimas en el reloj y selló la victoria de los locales. Paul George fue el líder de anotación del encuentro, con 27 puntos, y era la primera opción para la última jugada pero los Wizards realizaron una agresiva defensa que obligó a Young a jugársela, y el veterano no dudó. Los de Washington aún tuvieron una oportunidad de ganar el encuentro, cuando consiguieron una gran situación para lanzar de tres pero Beal falló el tiro.

Chicago Bulls 113-82 Detroit Pistons

Dos equipos llamados a luchar por las últimas plazas de Playoffs en el Este se enfrentaban esta madrugada en un encuentro que parecía mucho más igualado de lo que acabó siendo. Lamentablemete para los Pistons, no son los mismos cuando juegan en casa o de visitantes, y su falta de concentración lejos de The Palace volvió a quedar patente frente a los Bulls. Y es que los de Chicago salieron a la pista con ganas de devorar a los de Detroit, y eso fue justo lo que ocurrió. Una defensa asfixiante y un ataque sencillo pero efectivo llevó a los Bulls a conseguir los primeros puntos del encuentro y, desde entonces, no dejaron escapar su ventaja en el marcador por un solo segundo. Los locales lideraron de cabo a rabo un encuentro que dominaron de manera clara y en el que los Pistons no tuvieron la más mínima opción.

Los visitantes, un equipo supuestamente alto, físico y que lucha cada balón, no fueron capaces ni de ganar la batalla en el rebote, lo cual deja más que patente su desconexión en el partido. Solo Tobias Harris y Jon Leuer llegaron a la barrera de los 10 puntos, y la mala actuación de todo el equipo hizo imposible que lucharan por la victoria. Los Bulls, por contra, jugaron un gran partido colectivo, en el que todos y cada uno de los jugadores aportó al juego del equipo. Siete jugadores anotaron 10 o más puntos y, además, lo hicieron con una gran efectividad. Los de Chicago rozaron el 60% de acierto en tiros de campo y consiguieron un increíble 50% en triples que, comparado al 41% en lanzamientos de campo y al pésimo 13% en triples de Detroit, deja muy claro cuáles fueron las razones de la victoria. El mejor jugador de Chicago volvió a ser Jimmy Butler, que consiguió 19 puntos en tan solo siete lanzamientos a canasta, demostrando una efectividad impresionante. Hay que destacar, también, la gran actuación de Rajon Rondo, que con 10 puntos, ocho rebotes, 14 asistencias y tres robos rozó el Triple-Doble y recordó al Rondo de las mejores épocas.

Oklahoma City Thunder 108-110 Atlanta Hawks

El candidato número uno al MVP se enfrentaba a unos Hawks con un proyecto interesante entre manos pero que aún no han acabado de levantar el vuelo. Atlanta sabía que haría falta un gran esfuerzo colectivo para frenar a Westrbook y sus Thunder y eso es justamente lo que intentaron mostrar desde el principio del encuentro. Los Hawks salieron mentalizados desde el primer minuto y consiguieron dominar la primera parte del encuentro, haciéndose con el liderazgo en el marcador hasta que un gran parcial de Oklahoma les permitió irse al descanso por delante. La segunda mitad siguió la inercia de la primera, con los Thunder mucho más metidos en el encuentro y unos Hawks que seguían mostrando su gran juego. Una segunda parte mucho más disputada que la primera llevó a que se llegase al empate en el marcador con poco menos de un minuto y medio en el reloj. Desde ese momento, las manos empezaron a sudar y las diferentes armas de las que dispone Atlanta fueron lo que inclinaron la balanza para los visitantes, permitiéndoles conseguir una ajustada victoria.

Oklahoma volvió a ser un ejército de un solo hombre, ya que Westbrook volvió a protagonizar uno de sus clásicos partidazos; esta vez anotando 46 puntos. En esta ocasión, Russell fue más efectivo de lo habitual, lanzando un 48,5% en tiros de campo, pero el resto del equipo no estuvo a su altura, con solo dos compañeros llegando a la barrera de los 10 puntos. Por parte de Atlanta, el alemán Dennis Schröder y Paul Millsap hicieron que no se notase la baja de Dwight Howard, anotando 31 y 30 puntos respectivamente. La efectividad de los Hawks y, sobre todo, de sus dos máximos anotadores volvió a marcar la diferencia. Schröder con un 62,5% y Millsap con un 66,7% fueron los principales responsables de los buenos porcentajes de Atlanta que, pese a capturar nueve rebotes menos que Oklahoma y lanzar 12 veces menos a canasta, fueron capaces de anotar más y llevarse la victoria.

Minnesota Timberwolves 115-108 Phoenix Suns

Phoenix y Minnesota son, a estas alturas, dos de los peores equipos de la temporada. Llegaban ayer noche al encuentro con un balance combinado de 15 victorias por 38 derrotas. No cabe duda que no es el encuentro más importante del año, pero sí un partido interesante entre dos equipos con jóvenes promesas. Phoenix entró en el partido con confianza, demostrando tomarse en serio el reto de no ser el peor equipo de la liga, pero Minnesota tardó menos de un cuarto en darle la vuelta al marcador y conseguir una ventaja que no dejarían escapar durante todo el encuentro. Los Wolves disponen de tres jugadores jóvenes y con gran proyección, llamados a ser otro gran Big Three en la liga si consiguen mantenerse unidos y ellos fueron los principales partícipes de su victoria.

Como suele ocurrir noche tras noche, Wiggins, Towns y LaVine anotaron todos más de 20 puntos, combinando sus fuerzas para conseguir 77 de los 115 puntos de su equipo. Karl-Anthony Towns volvió a ser indiscutiblemente el mejor jugador del partido, al conseguir 28 puntos con un gran 11 de 18 en tiros de campo y atrapar 15 rebotes. El joven pívot demostró de nuevo sus ansias de dominar la liga en los próximos años y su actuación fue suficiente para conseguir la victoria. En Phoenix brillaron también los de siempre, con Bledsoe, Booker y Knight consiguiendo 66 puntos entre los tres pero no fue suficiente para disputar el encuentro a los locales.

Denver Nuggets 117-107 Dallas Mavericks

Denver entraba la temporada prometiendo mucho más de lo que ha sido capaz de demostrar hasta la fecha, pero una mejora en los últimos partidos y una octava plaza bastante barata en el Oeste, les permite aún soñar con los Playoffs. Dallas Mavericks, por contra, están sufriendo una temporada para olvidar, ya que el equipo dirigido por Rick Carlisle es, en estos momentos, el peor equipo de la liga. Denver entró en el partido con fuerza, consiguiendo una ventaja de nueve puntos en el primer cuarto, pero todo lo que habían conseguido se desvaneció tras un gran parcial de los Mavericks, que fueron capaces de darle la vuelta al marcador e, incluso, acabar el primer cuarto por delante. Dallas entró también con energía en el segundo cuarto, consiguiendo una máxima ventaja de 16 puntos más que sorprendente. Tanto ímpetu demostraron que su energía pareció consumirse y, sin haber llegado siquiera al ecuador del segundo cuarto, su ventaja empezó a reducirse a pasos agigantados, llegando a irse al descanso por detrás en el marcador. Los primeros minutos de la segunda mitad fueron un toma y daca continuo, con Dallas intentando alargar la pelea, pero Denver se hizo con la ventaja a mediados del tercer cuarto y nunca volvieron a perderla.

Por parte de los Mavericks, Harrison Barnes con 19 puntos y Deron Williams con 23 puntos y ocho asistencias volvieron a ser los mejores del equipo, pero sus esfuerzos no fueron suficientes. En Denver los mejores fueron Nikola Jokic que, con 27 puntos, 15 rebotes y nueve asistencias, estuvo a punto de conseguir un Triple-Doble, y Gary Harris con 24 puntos. Ambos jugadores fueron capaces, además, de anotar con gran efectividad; Jokic con un 76,5% en tiros de campo y Harris con un 69,2%. Pese a acabar el encuentro con un 53,1% en tiros de campo y 56% en triples, Dallas no pudo imponerse a unos Nuggets que parecían siempre hacer un poco más. Con unos porcentajes similares y los mismos balones perdidos, el encuentro se decidió por cosas que parecen menos importantes pero que son vitales para el juego. Una diferencia de 10 rebotes a favor de Denver mostró su mayor concentración y esfuerzo en el juego y las 11 asistencias de diferencia dejaron constancia de su mayor compenetración y mejora en los últimos días.