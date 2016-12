Fizdale: "Nadie quiere salir y dar un paso al frente para liderar este grupo

David Fizdale, | Foto: Memphis Grizzlies.

"En este momento en lo que se refiere a liderazgo estoy muy decepcionado", comentó Fizdale tras desaprovechar una ventaja que tenían de 17 puntos y que les acabó costando la derrota contra los Boston Celtics por 112 a 109. "La "piña" está fatal en este momento, nadie quiere ponerse al frente y liderar a este grupo ahora que corren tiempos dificiles. Pero de todas formas voy a seguir exigiéndolo a ver si alguien acepta enfrentarse a ese desafio".

Conocido por su estilo en el que trata de comunicarse de forma directa, Fizdale dijo que la racha de 18-12 se quedó en el vestuario al medio tiempo, momento en el que tenían una ventaja de 14 puntos sobre su rival. Boston logró ponerse por encima con la mejor actuación de Isaiah Thomas quién logró anotar 36 de sus 44 puntos en la segunda parte del partido. El técnico señaló el mal hacer en las acciones defensivas donde no cuidaban bien de las asignaciones que se les había dado a los jugadores en la segunda mitad.

Tras estas duras críticas del entrenador sobre los líderes del equipo de Memphis, el capitán, Marc Gasol no tuvo mucho que decir. "No tengo que decir nada", dijo Gasol que se tomó una pausa y volvió a decir lo mismo. Después se le preguntó si la opinión de Fizdale podría no ser correcta a lo que Marc contestó: "Estas pidiendo mi reacción, y es esa yo no dije nada, piensa que tenemos que mejorar y eso es todo".

Gasol fue quién lideró al equipo mientras Mike Conley estaba apartado de las canchas debido a una lesión en la espalda baja. Durante este período el jugador español logró promediar 23,5 puntos, 8,0 rebotes y 4,8 asistencias al liderar a Memphis para ganar en siete de los ocho juegos que jugó sin Conley. Pero desde que este volvió no han conseguido ganar, perdiendo partidos en casa contra Sacramento Kings, Utah Jazz y Boston Celtics.

"Escucho al entrenador, lo que vea, voy a trabajar", dijo Conley cuando le preguntaron sobre los comentarios puntuales de Fizdale. "Al final del día, voy a ver una película, me miraré en el espejo, y voy a decirles a los chicos que también se miren al espejo y digan: '¿Diste todo lo que tenías ¿Dirigiste lo mejor que pudiste? ¿Hiciste cosas para ayudar al equipo a ganar? Pues entonces prepárate para otro partido mañana".

Tony Allen el base de los Memphis Grizzlies está de acuerdo con las palabras que ha dirigido Fiezdale contra los líderes del equipo. "Tienes que adaptarte a lo que te diga el entrenador, tras este partido y con el corte del liderato Mark, Mike y yo debemos ofendernos por ello y dar ejemplo en el siguiente partido", dijo Allen, "no es algo como una lucha en contra del entrenador, lo que tenemos es que ser mejores líderes y responder en situaciones críticas, eso es lo que saco de las críticas, que tenemos que ser mejores".