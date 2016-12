Ricky Rubio está encontrando su sitio

Google Plus

Ricky Rubio. | Foto: Minnesota Timberwolves

El base de los Timberwolves tiene un promedio de menos de siete asistencias por partido esta temporada, una caída significativa comparada con las campañas anteriores, además sus otros promedios son de menos de dos robos por partido y está anotando sólo siete puntos por noche. Rubio no es conocido por anotar muchos puntos, pero es buen jugador para conseguir generalmente diez puntos por partido.



Parte de esta disminución en números se debe al papel que Rubio está jugando esta temporada. Tradicionalmente, ha sido más un jugador de tener la pelota, y de estar hombre a hombre, pero Minnesota ha cambiado muchas asignaciones defensivas esta temporada, limitando esa parte del juego de Rubio. A lo largo de su carrera con los Timberwolves, Rubio ha sido el hombre que dirigía la pelota, corriendo el pick-and-roll y tomando las decisiones sobre dónde iba a ir el balón.



Esto ha cambiado un poco debido al nuevo entrenador Tom Thibodeau. Sí, Rubio todavía corre pick-and-rolls, pero también lo hacen Andrew Wiggins y Zach LaVine. Cuando ese es el caso, Rubio se queda en la esquina, listo para lanzar de tres si la pelota se llega hacia él. "Estoy aprendiendo el sistema, estoy aprendiendo una nueva forma de jugar", dijo Rubio. "Pero al final del partido, creo que este juego me beneficia, me siento más cómodo ahora, y voy a tratar de liderar este equipo con la experiencia que tengo para cerrar los partidos".



A medida que se adapta al sistema de Thibodeau, los números de Rubio aumentan. En los últimos tres duelos de los Timberwolves, promedia 8.7 puntos, 9.7 asistencias, 5.3 rebotes y 2.3 robos en 37.4 minutos de partido. Minnesota tiene una racha de 2-1 que se vió afectada por un descuido que le supuso la derrota ante Houston impidiéndoles conseguir el 3-0.

En el pasado partido ante los Phoenix Suns en el que Rubio logró ocho puntos y 12 asistencias, el entrenador, Thibodeua fue preguntado sobre si este jugador está adaptado ya al nuevo sistema, "no lo sé, supongo". "Él jugó un gran juego, de verdad, lo hizo", dijo Thibodeua. "Su visión es especial. En la toma de decisiones, nos hizo correr en la cancha. Ricky ha sido un buen jugador en esta liga durante mucho tiempo. Siempre va a haber altibajos, y no sólo él, todo nuestro equipo, y estamos trabajando en nuestro camino a través de esto".

Las calificaciones ofensivas de Minnesota han sido muy altas en recientes victorias sobre Chicago y Phoenix, evidencia adicional de que un buen desempeño de Rubio es bueno para la ofensiva. Le ha llevado algún tiempo adaptarse a un nuevo sistema, pero parece que ha valido la pena la espera.

"Tienes que confiar en el proceso a veces", dijo Rubio. "Es difícil, pero Thibs es un entrenador que ha demostrado que ha estado ganando en esta liga durante mucho tiempo. Sólo tenemos que seguir confiando en el proceso. A veces las derrotas vienen y es difícil, pero tenemos que mantenernos unidos. Este es un equipo, y lo vamos a hacer como un equipo. "Es una nueva forma. Lo que sea necesario para ganar, eso es lo que voy a hacer", concluyó el base español.