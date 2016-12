Previa Detroit Pistons - Golden State Warriors: pesadilla antes de Navidad / Foto: Zimbio

La magia del baloncesto y las estrellas regresa a la ciudad de Detroit. Los Pistons y los Warriors se enfrentarán esta noche con el único objetivo de sumar una victoria que les acerque más al sueño de Playoffs. En el caso de los Warriors, los del Oeste buscan seguir liderando en solitario la NBA con un nuevo triunfo.

El favoritismo podría estar decantado en favor de Golden State, sin embargo, el hecho de que los de Steve Kerr tengan que jugar el domingo en Cleveland podría hacer que los Durant, Curry y compañía jugaran menos minutos de los esperados.

Además cabe destacar que los Detroit Pistons fueron uno de los nueve equipos que lograron tumbar a los imbatibles Warriors la pasada temporada. El 14 de enero de 2016, los Pistons se impusieron (113-95) a los campeones del 2015 a pesar de los 38 puntos de Stephen Curry. Por lo tanto, se espera un gran encuentro esta próxima madrugada.

Muchas estrellas protagonizarán el duelo de esta noche / Foto: Zimbio

En Detroit sólo vale ganar

Los chicos de Stan Van Gundy afrontan el duelo ante Golden State Warriors con la necesidad de sumar un triunfo que no los descuelgue de la lucha por entrar en Playoffs. Con 14 victorias y 17 derrotas, los Pistons se encuentran undécimos en la Conferencia Este pero muy cerca de los Atlanta Hawks que cierran los puestos de Playoffs (14 triunfos por 15 derrotas).

El camino no está siendo fácil y la última semana no han acompañado ni los resultados ni el juego. Con cuatro derrotas seguidas en apenas siete días, la confianza en Detroit ha bajado considerablemente. El pasado lunes, los Chicago Bulls se impusieron con superioridad a los de Van Gundy en el United Center (113-82). Esta derrota no pudo ser remediada la noche del miércoles ya que Marc Gasol y sus sorprendentes 38 puntos se encargaron de dejar las cosas claras en el Palace of Auburn Hills (86-98). Después de jugar ante Golden State, los Pistons viajarán a Cleveland para hacer frente a los Cavaliers 24 horas después de su especial navideño ante los Warriors.

Reggie Jackson ha regresado de su lesión, pero necesita ir cogiendo ritmo poco a poco y partidos como el de este viernes son los que le devolverán la confianza en su juego. Tobias Harris (15,6 puntos por partido) y Andre Drummond (14 puntos y 13,6 rebotes de media por noche) son las otras dos armas principales que los Pistons utilizarán para intentar derrotar a los subcampeones de la liga.

En Detroit necesitan ganar para volver a creer / Foto: Zimbio

Regreso a la escena del crimen

Nadie podrá decir nunca que los Warriors no demostraron ser superiores al resto de rivales la temporada regular 2015-2016. No obstante, la derrota a manos de los Pistons en Detroit fue uno de los nueve lunares del combinado dirigido por Steve Kerr. Los californianos buscarán venganza después de caer derrotados en Detroit la pasada temporada.

Las estadísticas y el nivel de la escuadra de la Bahía sigue muy por encima de cualquier equipo de baloncesto. Gracias a sus 26 victorias y tan sólo cuatro derrotas, Golden State lidera en solitario la Conferencia Oeste y la NBA.

Antes de jugar en Navidad ante los Cavaliers, KD (25,7 puntos por choque), Klay Thompson (21,4 tantos por partido) y Stephen Curry (24,4 puntos por noche) buscarán el séptimo triunfo consecutivo casi dos semanas después de la última derrota. Los Memphis Grizzlies se impusieron en el Fedex Forum con superioridad (89-110) pero la escuadra de Kerr ha sabido recuperarse de todos y cada uno de los tropiezos para volver a ganar.

Curry buscará ser decisivo esta madrugada / Foto: Zimbio

Anoche, Golden State se impuso en Brooklyn ante los Nets (101-117) gracias al buen trabajo colectivo de la plantilla. Después de jugar este viernes en Detroit y el domingo en Cleveland, los Warriors se medirán a los Raptors en el Oracle Arena el próximo miércoles.