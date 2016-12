Los Suns no dan la talla

El equipo de Phoenix no está dando el nivel esperado / Foto: Zimbio

En Phoenix no están contentos con el rendimiento de un equipo que hace apenas seis años disputó Las Finales de la Conferencia Oeste (cayeron 2-4 ante los Lakers) y que ahora se encuentra hundido en el último escalón de su conferencia.

Calidad no le falta a un equipo que cuenta con veteranía y talento joven a partes iguales. El experimentado Eric Bledsoe (19,9 puntos, 5,2 rebotes y 5,3 asistencias por noche) y su joven aprendiz de 20 años Devin Booker (19,1 tantos de promedio por encuentro) lideran a la escuadra de Arizona. Además cabe destacar a Tyson Chandler que gracias a sus 11,5 rebotes de media está en el Top Ten de máximos reboteadores de toda la liga (en séptima posición concretamente).

A pesar de estas estadísticas individuales tan positivas, los Suns como conjunto no están dando la talla y se quedan muy por debajo del nivel que requiere un gran equipo de la NBA. El combinado de Phoenix ha ganado ocho de los 29 partidos disputados esta temporada, o lo que es lo mismo, se ha impuesto en un 27,6 % de los encuentros jugados.

Bledsoe y Booker son las referencias del equipo / Foto: Zimbio

De mantenerse este pobre porcentaje de victorias sería el segundo peor desde la temporada 1968-1969 en la que los chicos de Arizona sólo lograron ganar el 19,5 % de sus duelos (16 triunfos por 66 derrotas). No cabe duda que aún queda mucha liga y muchos partidos de temporada regular por delate, no obstante, Earl Watson sabe que sus pupilos no están dando el nivel deseado y que ahora mismo no están en condiciones de luchar por entrar en Playoffs.

Los Suns se medirán esta noche a las 03:00 horas en casa a Philadelphia 76ers, uno de los dos equipos junto con los Brooklyn Nets (ambos tienen 7 victorias y 21 derrotas) que tiene peores registros que el combinado de Phoenix en toda la NBA.