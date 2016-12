Google Plus

Previa Celtics - Knicks: el primer regalo navideño. |Foto: VAVEL.com

La jornada navideña se presenta muy reñida. Para empezar, tenemos un partidazo entre los Boston Celtics y los New York Knicks, dos equipos que están en plena evolución desde hace unos años.

Los Boston Celtics parecen haber vuelto a lo alto de la clasificación para quedarse, con una plantilla de garantías con Isaiah Thomas como líder, un jugador infravalorado, que, midiendo 1.75 m está entre los más grandes este año. El base de los Celtics promedia 26.7 puntos, 2.5 rebotes y 6.1 asistencias.

Los New York Knicks están firmando una gran temporada, están quintos en la clasificación de la Conferencia Este, después de la catastrófica temporada pasada, los Knicks se están convirtiendo en el equipo revelación de la temporada. Los de la Gran Manzana tienen más de un líder, ellos son Carmelo Anthony y Kristaps Porzingis. El jugador estadounidense promedia 22.5 puntos, seis rebotes y 2.9 asistencias por partido. Mientras que, el letón promedia 19.9 puntos, 7.6 rebotes y 1.3 asistencias por encuentro.

ANTECEDENTES:

Los Boston Celtics vienen a disputar este partido después de caer derrotados en el TD Garden ante los Oklahoma City Thunder de Russell Westbrook y compañía por un ajustado 117-112. El partido empezó siendo dominado por los Boston Celtics hasta el final de la primera parte, incluso llegaron a ganar por más de diez puntos. Después apareció el hombre de todas las noches para aguarles la fiesta, ese hombre fue Russell Westbrook. El base de los Oklahoma City Thunder consiguió llegar a la cifra de 45 puntos, que complementaron su 11 rebotes y 11 asistencias para sumar otro Triple-Doble a su casillero en esta temporada. En la victoria le acompañaron Enes Kanter y Domantas Sabonis, quienes aportaron su granito de arena anotando 20 puntos cada uno. Los Celtics se llevaron el sabor amargo de la derrota a pesar de la gran acuación de Isaiah Thomas, que anotó 34 puntos y repartió 10 asistencias, sumando un Doble-Doble. A él se sumaron Al Horford, Amir Johnson y Avery Bradley, con 23, 17 y 16 puntos respectivamente. Los hombres de Brad Stevens no lograron alargar su racha positiva, se espera que puedan batir a los Knicks mañana debido a que van terceros en la clasificación.

Los New York Knicks afrontan su encuentro navideño con una racha positiva, suma dos victorias consecutivas. Como antecedente tenemos el encuentro vivido el 22 de diciembre en un partido que se disputó en el Madison Square Garden, en el cual, los New York Knicks consiguieron vencer ante los Orlando Magic con una diferencia de 11 puntos para los locales, 106-95. Los Knicks disputaron un gran encuentro y no dejaron ni un momento de ir por delante en el marcador, a pesar de la gran actuación del pívot español, Serge Ibaka, que firmó un Doble-Doble, con 23 puntos y 10 rebotes. Por parte de los Knicks destacaron Derrick Rose, que contribuyó a la victoria con 19 puntos y cinco asistencias, y Kyle O’Quinn, que fue el MVP del encuentro con otro Doble-Doble, con 14 puntos y 16 asistencias.

Rivalidad máxima:

La rivalidad del encuentro de mañana es muy alta, son dos franquicias con grandes aspiraciones para esta temporada y las próximas, con equipos jóvenes y con talento. Ambos equipos han sorprendido con su gran evolución desde la temporada pasada. Estos dos equipos se han enfrentado en hasta 531 ocasiones, en las que los Boston Celtics han sido superiores en más partidos, para ser exactos, con 285 victorias frente a las 179 de los New York Knicks.

Los Boston Celtics suman tres victorias consecutivas sobre la franquicia de ‘La Gran Manzana’ acumulando el partido de este año y los de la temporada pasada. ¿Podrán los Knicks batir de nuevo a los Celtics, o Isaiah Thomas conseguirá evitarlo? Mañana se resolverán estas dudas.