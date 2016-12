Draymond Green reaparece con un Doble-Doble tras ser padre

Google Plus

Draymond Green vuelve a jugar tras ser padre (NBA.Com)

El pasado 22 de diciembre, jueves, fue un día feliz para toda la familia de Draymond Green debido al nacimiento de Draymond Jamal Green Jr. A través de un tweet el jugador anunciaba la llegada de su nuevo hijo, y la franquicia de los Warriors respondía dándole unos días libres para que disfrutase de su reciente paternidad. Por ello, Draymond Green no disputó el partido que enfrento a los Golden State Warriors y a los Brooklyn Nets; además, también se esperaba que fuese baja en la madrugada de ayer contra los Detroit Pistons, apareciendo ya en el esperado partido de navidad: Cleveland Cavaliers vs Golden State Warriors. Sin embargo, el chico malo de los Warriors no podía esperar más, un partido de descanso era suficiente, y reapareció ante los Pistons.

No fue su día en lo que se refiere a anotación, pues acabó con tan solo cinco puntos; además, un terrible 0-6 en triples y un 1-8 en tiros de campo. A pesar de esto, Green firmó diez rebotes y repartió 12 asistencias, unido a dos robos de balón y un tapón. No se puede decir que fuese una noche increíble a nivel individual, pero es lo que tienen los grandes, que en un día flojo te hacen un Doble-Doble. Sin embargo, todo el mundo puede entender que Draymond Green estuviese fallón de cara al aro: pocas horas de sueño, la espera en el hospital hasta el momento deseado, todas las recientes emociones... es obvio que la cabeza de Green estaría en parte en ese nuevo miembro de la familia.

Hoy, de nuevo tocará descansar por navidad, en una noche en la que no habrá partidos por la festividad. Un día para disfrutar de su nuevo hijo, pero sin descentrarse demasiado de lo que viene mañana. El premio gordo de este final de año, el partido más esperado desde que acabaron las finales de la temporada pasada, el Golden State Warrrios-Cleveland Cavaliers, o lo que es lo mismo, la revancha por el anillo ganado por los de Ohio. Muy atentos al nivel de Green en el partido, que puede ser clave en que la balanza se incline de un lado o de otro