Detroit Pistons retirará el dorsal 32 en honor a Richard Hamilton

Para la NBA la Navidad es una época especial. Unas fechas que las franquicias utilizan para llegar a todos sus fans. Un periodo de armonía en el que se anuncian grandes noticias. Y eso es lo que ha pasado en la ciudad del motor.

Dejando a un lado una temporada de altibajos, Detroit Pistons ha anunciado que va a retirar el número 32 en homenaje al escolta nacido en Pennsylvania, Richard Rip Hamilton.

El 26 de Febrero del 2017 es la fecha elegida para elevar el número 32 a lo más alto del Palace of Auburn Hills, a la altura de los dorsales que pertenecieron a sus compañeros de cuadrilla Chauncey Billups #1 y Ben Wallace #3. Será el undécimo dorsal Bad Boy retirado por la franquicia.

El 'hombre de la máscara', pieza clave en los últimos Pistons ganadores de un anillo, ve como su trayectoria es recompensada con este reconocimiento. El jugador ha expresado su felicidad en las redes sociales: "Detroit es donde celebré los mayores logros durante mi carrera como profesional, y ser reconocido por la organización de esta manera es un honor. Espero compartir esta experiencia con todos los fans que me apoyaron a lo largo de mis años como 'Piston' y espero celebrarlo en The Palace una última vez."

OFFICIAL: The #Pistons will honor and retire @ripcityhamilton's jersey on February 26! #DetroitBasketball #Yessir pic.twitter.com/68kHon4U50