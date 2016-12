Previa Minnesota Timberwolves vs Oklahoma City Thunder: los cachorros, a por la bestia

Previa Minnesota Timberwolves vs Oklahoma City Thunder: loscachorros, a por la bestia. (Fuente: VAVEL.com).

En el día más especial del calendario regular de la NBA, los jóvenes de Minnesota se estrenarán por primera vez en un partido de estas características. No es fácil, es el único partido a esa hora, con todo el país mirándote y ante una bestialidad de jugador como estamos presenciando esta temporada, Russell Westbrook, aunque se enfrentarán a un rival con un registro de 4-13 (24%) en el día de Navidad. Si bien es cierto que está recibiendo más ayuda últimamente de compañeros en momentos puntuales, sigue siendo la referencia total y absoluta del equipo. También son dos de los equipos promedio en asistencias en la liga, no mueven demasiado la pelota, y es que sus estrellas amasan mucho balón durante los partidos, por lo que será una guerra de individualidades.

Será el segundo partido en el que se enfrenten estos rivales de división, después del tempranero acaecido allá por las lluvias de principios de noviembre. Ganaron los Thunder, pero Towns dejó una actuación para el recuerdo, que no se vio compensada con la victoria. Desde ahí, ambos equipos han seguido caminos distintos. Mientras que los Timberwolves siguen perdiendo sin mostrar gratas señas de mejoría, lo Thunder consiguieron sobreponerse a un pequeño bache y posicionarse acomodadamente en puestos de Playoffs, el objetivo principal de la temporada.

Las principales atracciones del partido, sin ningún género de duda, son el ‘Baby Big Three’ de los lobos, formado por dos números uno, como Towns y Wiggins, y un anotador voraz como LaVine, que en el último partido contra sacramento, voló hasta los 40 puntos. Por parte de Oklahoma, Russell Westbrook llegará al partido después de una actuación de matrícula de honor en el TD Garden ante Boston, llevando a la victoria a su equipo con un triple doble espectacular, y un cierre de partido admirable.

La necesidad de ganar para salir del pozo

Los Playoffs, tristemente a estas alturas, ya parecen un objetivo poco realista para los jóvenes cachorros de Thibodeau, incluso cuando en los pronósticos previos al comienzo de la temporada, los Wolves salían como uno de los mejores ocho conjuntos del Oeste y con alta probabilidad de llegar alto. Craso error. Aun son jóvenes, y no tienen en la plantilla un veterano que ejerza de mentor y pegamento en los momentos duros, como hacía antaño el vetusto Kevin Garnett. Los problemas del equipo, a parte de los que ya se preveían con Tom como headcoach; sobreexplotación de los titulares, ataque poco fluido en determinados momentos del partido, y la juventud de los chicos que les jugaría malas pasadas, han ido apareciendo otros de índole desconocida: la mala defensa mostrada por el equipo hasta ahora, a pesar de tener a un maestro en ese campo sentado en el banquillo, el hundimiento en las segundas partes, etc.

Han pasado solo dos meses de competición, quizás suficiente como para que se mejorasen algunas cosas, pero no para cambiar radicalmente el pésimo rumbo que atesoraba la franquicia. Este año, aunque no lo vayan a conseguir, deberían luchar por los Playoffs, pero no como objetivo real, sino como una manera de avanzar en la misma dirección, con un objetivo grupal, jugando más como equipo, confiando unos en otros y creciendo conjuntamente, no como figuras individuales congregadas en un plantel con mucho potencial. Llegaban al día de Navidad con buenos resultados -tres victorias en los últimos cuatro partidos- y volvieron a perder contra Sacramento en un horrible cierre de partido de los chicos de Thibodeau.

El trío estelar de los Wolves concentra más de 60 puntos por partido, una auténtica máquina de anotar y por lo que van sobrados en ataque. Towns (22,1) liderando la manada, seguido por Wiggins (21,7) y LaVine (21,4), son las principales referencias ofensivas del equipo, lo que ayuda a tener un ataque balanceado, aunque el siguiente jugador de la lista, Dieng, caiga hasta los 10 puntos. La defensa, que sigue siendo su punto débil, estará a prueba esta noche, más aún para parar a Westbrook, contra el que no tienen especialistas defensivos para reducir su producción.

Ganar para asentarse en los Playoffs

Memphis a un partido por encima, Utah apretando a medio por detrás. Aunque los Playoffs, de momento, no peligran. Este año están baratos, y es posible que en ambas conferencias, el octavo, se clasifique para la postemporada con récord negativo. Pero Oklahoma necesita dar más de sí, y a pesar del sobresfuerzo de Russell, el resto de sus compañeros tienen que dar un paso adelante.

Después de una mala racha en la primera mitad de noviembre, por la que incluso se quedaron fuera de los puestos de postemporada, los de Billy Donovan han conseguido levantar el vuelo y colocarse en un fiable sexto puesto con un colchón considerable sobre el octavo clasificado. Pero aún pueden dar más guerra, quizá no para quedarse en puestos de factor cancha, pero sí quintos, y con potencial de sorprender al cuarto clasificado.

Westbrook sigue en números de MVP. Esta semana ha realizado tres partidos seguidos de más de 40 puntos, y en el último, un triple-doble espectacular para ganar en el TD Garden a Boston, con unos últimos minutos de locura. Sigue promediando un triple-doble, y parece que esta es su temporada, veremos si consigue mantener el ritmo individual, y el de equipo, ya que finalizar en buena posición le puede garantizar el MVP.

A pesar de tener un anotador del peso de Westbrook (31,8 puntos, líder de la NBA), el siguiente puntal del equipo, es Oladipo con algo más de 16 puntos por partido, pero está lesionado de forma indefinida. Aunque esta lesión la han aprovechado en los últimos partidos jugadores como Sabonis o Abrines para subir sus prestaciones y llenar el hueco del escolta de Maryland. Hasta que vuelva Oladipo, el resto de compañeros tendrán que dar un paso al frente, sobre todo los jugadores del banquillo, ya que el de Minnesota es de los que menos producen de la liga, los hoy locales deberán aprovechar los minutos de sus secundarios en pista para amarrar la victoria. Pero que no se confíen, el pasado año, unos irregulares Bulls les ganaron en casa con un partidazo de Jimmy Butler.