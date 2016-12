Los Spurs superan el trámite ante unos Bulls en caída libre

Google Plus

1:36. Por mi parte nada más, espero que hayan disfrutado de la retransmisión y que hayan pasado un buen día de Navidad. ¡Saludos y Feliz Navidad!

1:35. Los Bulls jugaron cinco minutos a esto, al comienzo del tercer cuarto. El resto del partio ni pisaron el AT&T. Bien Wade con 24 puntos, y 19 de Butlet. Sin embargo, no arrancan y no se les espera mejora inmediata. Comienza a preocupar la imagen que estan dando los de Chicago en los últimos encuentros. Veremos que imagen dan mañana ante Indiana.

1:33. Partido muy serio en líneas generales de los San Antonio Spurs, que tuvieron pequeños momentos de despiste que permitieron a los Bulls creer en la posibilidad de competir. El mejor de la noche, LaMarcus Aldridge, con 33 puntos y 9 rebotes. Bien Kawhi Leonard, muy bien, con un Doble-Doble de 25 puntos y 10 rebotes.

Finalmente más 19, 119-100.

A falta de 1'06'' los Spurs ganan por 20: 119-99.

Ya vemos a los suplentísimos en pista.

1:28. Tiempo muerto incomprensible en un partido ya acabado... Alargar la cosa por alargar...

2'23''. Palmeo de Gasol para el 115-99

1:27. Minutos de la basura en el AT&T, luciéndose un poco los Spurs. 113-99.

Vaya movimiento de Pau en el poste... lección magistral a Mirotic.

4'54''. Dos canastas consecutivas de Tony Parker sentencian a los de Hoiberg. 109-93 y todo visto para sentencia en San Antonio.

6'25''. La hunde para abajo LaMarcus Aldridge. 105-91 que ya si parece poner punto y final al partido. Veremos si no soprenden los Bulls con un parcial de locos.

1:15. Imprecisiones por parte de los dos equipos ahora.

8'01''. Triple de Tony Parker que pone la diferencia en catorce puntos. Sin embargo, los Bulls siguen respondiendo con pequeñas oleadas, no quieren irse todavía del partido.

9'13''. El triple de Kawhi es simplemente increible. Sobre la Bocina de posesión.

Muy bien Wade ahora... reduce las distancias a nueve.

10'02''. Anota los dos tiros libres Felicio. -11 Bulls, no se rinden.

1:06. Los Spurs no quieren sustos. Responden de manera increíble al arranque de los Bulls. 8-2 para contestarles, 95-82. Parece que esto se encarrila...

11'12''.Buen primer minuto de los Bulls; parcial de 6-0 para recortar hasta el 87-80.

1:02. Vamos con los últimos doce minutos.

0:59. Llegamos a la conclusión del tercer acto, reacción seria de los Spurs, con unos minutos realmente buenos de juego combinativo que les permiten recuperar la tranquilidad.

3''. Gran jugada de Dedmon para anotar y poner el 87-74.

30''. Muy buena defensa de Mirotic que no impide la increible canasta de David Lee.

1'29''. Obra de arte de Wade, pero los Bulls no despiertan. 83-73. La que han liado en un momento.

2'10''. Salieron mejor los Spurs, en dos minutos desde que hubo tiempo muerto el parcial es de 10-0.

0:48. Tiempo muerto sin movimientos en el tanteo, continúa el empate.

4'10''. Empate a 71 tras los dos tiros libres de Kawhi Leonard

4'52. Ventaja Chicago por primera vez en lo que llevamos de partido. Menudo triplazo acaba de meter Jimmy Butler en suspensión. 67-70.

5'35''. Volvemos al empate, esta vez a 67, con la canasta de Taj Gibson.

6'40''. Sacando la basura Kawhi Leonard. Hundió el mate tras el rebote ofensivo. Fallan los Bulls y corren los Spurs, canasta del trailer a la contra, canasta de David Lee; tiempo muerto en pista.

7'32''. Empate!! El partido se pone empate con el triple de Dwyane Wade tras un buen movimiento de balón después de un rebote ofensivo. 63-63.

8'40''.También anotaLaMarcus, contestado al momento por Robin Lopez. +3.

0:36. Se animan los postes ahora, intercambio de canastas de Pau, Gibson, Lopez...

10'37''. And one!! 2+1 para Pau Gasol, falló el tiro libre sin embargo.

11'36''. Comienzan anotando los Spurs, muy buena la bombita de Tony Parker.

0:33. Ya estamos aqui de nuevo. Se va a reanudar el choque. Veremos que nos depara esta segunda mitad.

0:21. Hacemos un pequeño descanso. Aprovechen para ir al baño o para tomarse un café si son de sueño facil. No se pierdan la segunda parte porque promete y mucho. No se vayan, volvemos en unos minutos.

0:20. Anotación mucho más repartida en los Bulls, con un Mirotic que de momento es el máximo anotador con 11 puntos. Grandísimos minutos del español para reivindicarse por las últimas polémicas.

0:17. Llegamos al descanso del partido. El mejor por parte de los locales ha sido sin lugar a dudas LaMarcus Aldridge. 25 puntos, 6 rebotes y 11-12 en tiros de campo. Para que luego me digan que los extraterrestres no existen... menuda locura.

0:16. Se acabó la primera mitad. Tuvieron bola los Bulls para acercarse un poco más pero no estuvieron finos. Se huele una buena reprimenda de Pops a lo suyos, que han descuidado el partido, permitiendo a los Bulls entrar de lleno.

26''. Qué bueno eres Kawhi! Canastón del "2" de los Spurs. +5

48'' Ha llegado el momento. Parecía que no iba a ocurrir nunca en el partido. Ha fallado un tiro libre LaMarcus Aldridge.

1'33''. A mi que no me engañen! Nos han cambiado el partido. Esto no es el Spurs-Bulls. Qué cambio de panorama. Tres arriba Spurs.

2'09''. No le tembló la mano a Gibson, para dentro los dos, colocando a su equipo a tan solo cinco puntos.

0:09. Tiempo muerto en el AT&T. Taj Gibson tendrá dos tiros en la reanudación. 52-45.

2'33'. Bien Rondo ahora, debería animarse más de cara al aro .

3'23''. Dos tiro para Pau Gasol, anotó solo uno. +7.

3'50''. Es Gibson el que se encarga ahora de acercar a los Bulls. Buen rebote ofensivo y para dentro. 49-43.

0:03. No se lo van a creer, pero sí, LaMarcus Alridge sigue sin fallar. 10-10 en tiros de campo.

5'21''. Tímido arreón de los Bulls, se ponen a ocho con la canasta de Jimmy Butler.

00:00. Llegamos ya a la medianoche con un partido realmente precioso. Da gusto tener NBA a estas horitas... Benditas navidades.

6'17''. Canastón de Kawhi Leonard con el Step Back.

6'57''. Triple de Simmons para devolver un poco de calma al pabellón. 45-35, vuelven a la barrera de los diez puntos los Spurs.

23:56. Pues tenemos partido. Tenemos partido en el AT&T. 41-35

9'05''. Ver para creer, la locura de la NBA!! Triple de McDermott y los Bulls se ponen a cuatro. Qué bonito es esto.

9'45''. Anota Jerian Grant la bandeja al contraataque, totalmente solo tras la asistencia de Mirotic. Siguiente jugada y triple de nuevo de Mirotic desde su casa para acercar las cosas más y más.

11''06''. Otra más para Nikola Mirotic, muy buena penetración del español. Ahora 2+1para Spurs, 39-27, se mantienen los doce de diferencia.

23:46. El partido ha empezado con los Spurs arrollando, apisonadora total. Llegamos a ver un 30-10, pero unos muy buenos minutos con los suplentes en pista han igualado las cosas.

0''. Sobre la bocina!!! Para dentro el triple de Jerian Grant. Enorme el triple que acaba de conseguir para cerrar el cuarto. 36-25 al final del primer acto. Los Bulls pueden darse con un canto en los dientes de ir solo once puntos abajo.

7''. Dos tiros libres para LaMarcus, anota los dos. Partido perfecto hasta el momento. Ni un solo fallo. 20 puntos ya en el primer cuarto, lo que les diga, para estudiarlo a este tio.

41''. Vuelve a anotar LaMarcus, también Cristiano Felicio

23:40. Parece que se va "igualando" la cosa, 32-20

2'04'' Otro triple de Nikola Mirotic que contesta David Lee con un mate.

Volvemos con el 30-15

23:33. Tiempo muerto para San Antonio después de un 5-0 de parcial de Chicago, no quiere relajaciones el bueno de Pops.

3'16''. Buen tiro ahora de tres de Nikola Mirotic, a ver si se anima el español, que como ya comentabamos en la previa, está a años luz de lo que se espera de él.

LaMarcus sigue sin fallar... lo de este tio es para estudiarlo. 7-7 en tiros de campo y +20 para los locales

Y el triple de Pau Gasol desde la esquina para poner la ventaja en 18 puntos; 28-6 y tiempo muerto.

5'37''. Otra más de Kawhi, parece que quieren acabar rapidito con esto... los Bulls no han aparecido todavía por San Antonio.

7'01''. 5-5 en tiros de campo para LaMarcus Aldridge, lo de los Spurs no es normal. 19-6

7'41''. Suman y siguen, 17-2. Nueve puntos consecutivos del manazas de la NBA

Ojo porque Leonard tiene tres tiros libres, como ha empezado el ángelito.

8'46''. Ya estamos aqui! Justo en el momento en que Kawhi Leonard anota dos triples consecutivos para poner el 14-2

23:24. Increíble!! Todos los puntos los ha anotado LaMarcus Aldridge... cómo ha salido el bicho señores.

09'23''. No tenemos imágenes del partido, pero los Spurs van ganando por 8-0, menuda salida al choque de los pupilos de Popovich.

23:21. En los Chicago Bulls: Rajon Rondo, Dwyane Wade, Jimmy Butler, Robin Lopez y Taj Gibson.

23:19. Ya tenemos quintetos. Por parte de los Spurs: Tony Parker, Danny Green, Kawhi Leonard, Pau Gasol y LaMarcus Aldridge.

23:15. Ganaron los Cavaliers señores!! Final de infarto en "The Q" en el que la victoria se quedó en casa. Increible partido, el espectáculo de la NBA.

23:09. Sigue sin empezar nuestro partido, me da que hasta que no acabe el otro no va a comenzar... todavía queda un minuto y medio.

23:04. Empate en el Cavs-Warriors...

23:01. Entramos ya en horario de partido y no tenemos ni siquiera alineaciones

22:55. Pues ojo que se acercan los Cavaliers... +3 Warriors

22:52. Esperemos que no haya prórroga en el otro partido y nos chafen el comienzo del Spurs-Bulls...

22:49. Quedan ya aproximadamente 15 minutos para el comienzo del partido cuando aún no tenemos señal televisiva del encuentro por el Cleveland Cavaliers vs Golden State Warriors.

El partido comenzará a las 23:00, hora española, conectaremos de nuevo unos minutos antes del choque para ir calentando y no salir fríos. Sigan informados de todas las posibles novedades en VAVEL.com.

Esta temporada ya se vieron las caras, en San Antonio, con victoria para los de Fred Hoiberg por 91-95. Además, en los últimos cinco enfrentamientos también salen victoriosos los de Chicago, habiendo ganado tres de los cinco encuentros.

Los San Antonio Spurs, por su parte, están poco a poco encajando todas las piezas, en una clara línea ascendente en la que Pau Gasol es cada día más importante.

Los Bulls no están encontrando su juego, y el espectacular big three formado por Wade, Butler y Rondo no acaba de ser determinante. Respecto al año pasado, han perdido la gran aportación de Nikola Mirotic desde el banquillo, culpa sobre todo de los pocos minutos que está teniendo.

Lo primero es repasar la marcha de ambos conjuntos. Empezando por los locales, los Spurs vuelven a estar un año más en lo alto del oeste, segundos, con un balance de 24-6. Por su parte, los Bulls no están teniendo hasta el momento la temporada soñada, marchan con un bagaje de 14-15, novenos en la conferencia este.

¡Buenos días a todos y feliz Navidad! Bienvenidos a la retransmisión en directo online del Chicago Bulls-San Antonio Spurs, partido de temporada regular que tendrá lugar en el AT&T de San Antonio.