Los Cavaliers siguen siendo los reyes de la NBA

El día de Navidad está plagado de grandes partidos, y uno de los clásicos de un día tan especial es la repetición de la final de la anterior temporada. Como no podía pasar de otra forma, el duelo entre Cavs y Warriors era el partido más esperado de la jornada, y no dejó nada que desear. Los Warriors visitaban The Q con un balance de 27 victorias y solo cuatro derrotas, lo cual les situaba en lo más alto de la tabla. Los actuales campeones, por contra, llegaban con otro gran balance de 22 victorias y seis derrotas, en lo más alto del Este y con el tercer mejor balance de la liga. Como en la mayoría de las ocasiones, ambos equipos llegaban en un gran momento de forma, y es que siguen siendo los grandes dominadores de la liga y los candidatos a repetir la misma final que en las últimas dos temporadas. Pese a eso, Cleveland se encontraba con la baja de J. R. Smith, que estará de baja entre 12 y 14 semanas tras ser operado de su pulgar derecho.

Esfuerzo contra acierto

El partido comenzó con ambos equipos erráticos en ataque. El movimiento de balón en estático brillaba por su ausencia y ambos equipos intentaban robar el balón y salir a la contra. Muchas de las jugadas que suelen ser puntos sencillos, acabaron en errores gracias a una increíble defensa en transición llevada a cabo por ambos equipos. Los Warriors se encontraron con la primera piedra en el camino cuando los árbitros señalaron la segunda falta a Draymond Green que, además, reaccionó de manera más que exagerada y recibió también una técnica. Obligado a sentar en el banquillo a su hombre más polivalente, Kerr apostó por cambiar su sistema ofensivo e hizo que sus jugadores penetrasen a canasta más de lo habitual. En un partido tenso y cargado de nervios, la estrategia pareció funcionar; y es que su equipo fue capaz de conseguir una ventaja en el marcador cimentada en un mejor porcentaje de acierto. Pese a mostrar un mejor juego que los Warriors, los Cavs estaban muy fallones y erraban tiros totalmente libres. Su intensidad defensiva, por otra parte, les permitió mantenerse cerca en el marcador y crear problemas a los visitantes jugada tras jugada. Los Warriors fueron capaces de acabar el primer cuarto con un marcador favorable de 25 a 27 gracias a un gran Kevin Durant, que se marchaba a descansar con 12 puntos en solo cinco lanzamientos de campo.

El segundo cuarto empezó con un gran Klay Thompson que fue capaz de mantener a los Warriors a flote pese a su desconcentración defensiva. Los visitantes parecían tomarse la defensa con demasiada calma y tranquilidad, permitiendo algunas canastas fáciles a los Cavs, que no perdonaban ni la menor ocasión. Los locales sacaron provecho de esas canastas fáciles y pudieron permitirse bajar un poco la intensidad; y es que hasta el momento habían demostrado un gran juego e intensidad pero los tiros no estaban entrando. No fue hasta este segundo cuarto cuando Curry fue capaz de anotar su primer tiro de campo, hecho que deja más que patente el mal partido del actual MVP. Los Warriors volvieron a subir la intensidad defensiva y los Cavs tuvieron que volver a sacar las garras. Una de las mayores claves del encuentro fue el rebote ofensivo de los locales, que les permitía sacar segundas opciones y compensar la gran cantidad de tiros fallados. Cuando los Dubs parecían despegarse, el gran esfuerzo de los campeones les permitió llevar a cabo un parcial de 10-0 y equilibrar el marcador de nuevo. Con el marcador de 52-55 a favor de los Warriors a la media parte, el hecho de estar tan cerca en el marcador pese a sus malos porcentajes de tiro daba muchas esperanzas a los locales.

LeBron y Kyrie tomaron el control

El tercer cuarto lo definieron dos nombres propios: LeBron James y Kevin Durant. Los dos mejores aleros del mundo, se enzarzaron en una guerra anotadora que permitió a los espectadores disfrutar de uno de los mejores espectáculos del mundo. Con Draymond Green ya fuera del problema de faltas, LeBron sabía que debía atacar a los Warriors si los Cavs querían llevarse la victoria al final del encuentro. King James tomó el control del partido, atacando a canasta y lanzando de tres con una precisión endiablada para anotar 16 puntos en el periodo y liderar a su equipo como solo él sabe. Un gran cuatro de seis en triples y cinco de nueve en tiros de campo demostraron las intenciones de LeBron, que no pretendía irse a casa con una derrota el día de Navidad. Kevin Durant ya había liderado a su equipo hasta el momento, marchándose a la media parte con 17 puntos, y no iba a parar de hacerlo en el tercer periodo. Con tan solo seis tiros en el tercer cuarto, Kevin Durant fue capaz de anotar 11 puntos que permitieron a su equipo seguir con la ventaja en el marcador. Pese a irse con un marcador favorable de 87-80, los últimos minutos del periodo dejaron ver a una defensa de los Warriors mínimamente descentrada, de la cual Kyrie Irving ya empezaba a sacar provecho.

No pudo empezar de peor manera el último periodo para los Cavs que, con un parcial de 7-0 por parte de los visitantes, se vieron con 14 puntos de desventaja y menos de un cuarto para remontar. Pese a encontrarse en esa pésima situación, Tyronn Lue decidió dejar a LeBron en el banquillo y darle un poco de descanso, sabedor de que le necesitaría en los minutos finales. Mientras James disfrutaba de un merecido aunque peligroso descanso, apareció Richard Jefferson. El veterano, que había tenido un pésimo partido hasta el momento, realizó dos mates increíbles que llenaron de ánimo a sus compañeros y al estadio y les hizo creer en la remontada. Un parcial de 9-0 a favor de los locales, volvió a ponerlos a tan solo cuatro puntos a poco menos de siete minutos del final; volvía a haber partido. Fue entonces cuando apareció el mejor Kyrie Irving, el de las ocasiones especiales, y atacó a los Warriors como solo él sabe. Penetración tras penetración, canasta tras canasta, Uncle Drew logró empatar el partido a 103, para después permitir que LeBron consiguiera la primera ventaja de los Cavs en el electrónico desde el primer periodo. Los nervios estaban a flor de piel y se preveía un final ajustado.

Luces y sombras

Menos de 100 segundos para el final del partido, y ambos equipos habían anotado 105 puntos. Entonces, tras haber protagonizado una de sus peores noches, llegó el triple de Curry. Todo el trabajo de los Cavaliers podía no haber servido para nada, pero Kyrie tenía otros planes. Tras una jugada más que enrevesada, el propio Irving anotó una bandeja para dejar a los Cavs a un punto. Más que nunca, los de Ohio necesitaban una buena defensa, y la consiguieron. Pasaron 24 segundos y los Warriors no pudieron deshacerse del balón a tiempo. Quedaban 13 segundos y medio y malos recuerdos invadían las mentes de los visitantes. Kyrie ya les había dado el toque de gracia en las Finales y él era el que más temían. Y sí, lo volvió a hacer y sus peores pesadillas se hicieron realidad. Los Cavs ganaban de nuevo gracias a Kyrie Irving. Los tres segundos y medio que restaban en el marcador habrían sido suficientes para que los Warriors intentasen un tiro, pero la jugada no salió como esperaban y los Cavs volvieron a ganar.

Mientras Kyrie seguía proclamándose como la pesadilla número uno de los Warriors, Curry no podía tener un peor partido. El actual MVP entraba en el partido con unas curiosas estadísticas; y es que nunca se le ha dado bien la Navidad. Antes de empezar el encuentro Curry promediaba 11,2 puntos en partidos jugados el 25 de diciembre, conseguidos además con unos pésimos porcentajes. Un 28% en tiros de campo y un 17% en triples no pueden estar más alejados de lo que Curry consigue noche tras noche, pero parece vivir una verdadera pesadilla el día de Navidad. Y esta noche no ha sido diferente. El MVP acabó el partido con 15 puntos y un terrible registro de lanzamiento de cuatro de 11 en tiros de campo y dos de siete en triples. No fue su anotación lo más preocupante, sino su actitud durante el encuentro. Parece que Irving se ha metido en la cabeza de Steph y este partido no habrá ayudado al MVP lo más mínimo.

De nuevo, Cavs y Warriors protagonizaron un gran encuentro entre dos grandes equipos llamados a luchar por todo a final de temporada. Solo queda esperar y ver si vuelven a encontrarse en las Finales y cuántas veces se ven las caras ambos conjuntos. La rivalidad entre los Cavaliers y los Warriors ha llegado para quedarse.