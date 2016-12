La ciudad de 'Los Angeles Lakers'

Google Plus

La Navidad es especial en todos los sentidos. No solo porque se vive una época mágica del año, o porque ves a familiares que hacía mucho tiempo que no los veías y te pones al día con ellos; la navidad también es especial porque la NBA brinda una serie de partidos para que aquellos fanáticos a este deporte disfruten durante horas, de uno de los mayores espectáculos que existen en el mundo. Uno de estos partidos, fue el disputado entre los dos equipos de la ciudad de Los Ángeles. Tanto los Lakers como los Clippers se enfrentaban en el Staples una navidad más, con el precedente de la navidad anterior, que terminó con victoria de Los Angeles Clippers. Este año, las cosas iban a cambiar.

Resumen cuarto a cuarto

Los primeros minutos del primer cuarto fueron de constante anotación, con un intercambio de golpes entre ambos. A mitad de este cuarto, los Clippers pusieron una marcha más y consiguieron alejarse. A pesar de esto, los Lakers maquillaron el resultado y se fueron cuatro abajo. En el segundo cuarto, la tónica del partido iba a ser la misma. Ambos equipos anotaban canastas con facilidad, convirtiéndose así el partido en un 'toma y daca'. Finalmente, los Clippers se fueron al descanso con una renta de tres puntos.

En el tercer asalto, los Lakers iban a demostrar su mejor juego, aprovechando que los Clippers salieron dormidos de los vestuarios del Staples. Los Clippers no consiguieron anotar su primera canasta en el tercer cuarto hasta que pasaron cuatro minutos. Junto a esto, los Lakers demostraron un gran nivel de juego en equipo que, junto a algunas individualidades, hicieron que los locales se pusieran con una ventaja de 15 puntos con la que afrontarían el último cuarto. En este, los Lakers llegaron a relajarse, y dejar que los Clippers se pusieran a tan solo cuatro puntos por debajo. Finalmente, el joven talento de los Lakers volvió a emerger para asegurar la victoria y evitar una posible remontada.

Williams defendido por Rivers | Foto: nba.com

Jóvenes e inexpertos Lakers

Actualmente, los Lakers están repletos de gran cantidad de jugadores jóvenes, con los que la franquicia pretende reestructurar al equipo y sacarle del fondo en el que se encuentra. Junto a estos jóvenes, hay jugadores más expertos como Deng, Mozgov, e incluso Calderón, que pueden aportar esa pizca de experiencia y sabiduría a la plantilla angelina. Anoche, hombres como Young, Williams, y Russell, se echaron el equipo a la espalda en los momentos más difíciles, donde parecían que iban a ser remontados. El gran partido de los hombres interiores, Mozgov y Deng, contribuyó para obtener la victoria y parar a hombres peligrosos como Jordan. Un plantilla joven, con mucho futuro, que anoche se convirtió en la primera en conseguir esta temporada, que siete de sus jugadores consiguieran dobles dígitos en anotación. Su juventud y su poca experiencia están por encima de su calidad, y deben mejorar y seguir creciendo cada día, para poder hacer de estos Lakers un equipo regular y competitivo cada partido.

Completos e irregulares Clippers

El equipo dirigido por Doc Rivers destaca por encima de todo por su plantilla tan completa, que cuenta con jugadores talentosos, llenos de experiencia, y con una gran capacidad de juego en equipo. Pero, junto con esto, destaca también su constante irregularidad que les impide ser un equipo constante que se mantenga en lo más alto y se le considere como un candidato al título. Anoche no pudieron contar con la presencia de sus dos mejores jugadores, Paul y Griffin, ambos lesionados. A pesar de esto, la plantilla angelina tiene jugadores lo suficientemente capacitados para suplir sus ausencias, aunque no rindan al mismo nivel; pero ayer no fue el día de ninguno de ellos. Crawford y Redick son los únicos jugadores que realizaron una gran actuación (22 puntos y 3 asistencias ambos jugadores), contando con los 15 puntos anotados por Speights. El resto de jugadores mostró su peor versión, desaprovechando así la oportunidad que tenían para reivindicarse y reclamar más minutos. Doc Rivers tiene mucho trabajo por delante para poder preparar bien a los suyos tanto dentro como fuera de la cancha.

Futuro de ambos equipos

Tras esta derrota, los Clippers suman su segunda derrota consecutiva, y se estancan en la cuarta posición del Oeste con un récord de 22 victorias y 10 derrotas. Tras el buen comienzo que realizaron, ahora están pasando por una mala racha que deberán intentar cambiar contra equipos como los Nuggets, o los Pelicans, liderados por 'La Ceja'. Por su parte, los Lakers cortan una racha de cuatro derrotas consecutivas, y establecen un récord de 12 victorias y 22 derrotas, que le mantiene en la undécima posición del Oeste. Luke Walton buscará la estabilidad e intentarán escalar posiciones en sus próximos enfrentamientos, todos en casa, frente a Utah, Dallas y Toronto.

Vídeo-Resumen