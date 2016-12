Kevin Durant: "Nosotros perdimos el partido"

Google Plus

Kevin Durant en un partido de los Golden State Warriors. Fuente: NBA.com

Kevin Durant, alero de los Golden State Warriors habló para los medios del partido sobre lo sucedido en el partido que les enfrento ante los Cleveland Cavaliers en el día de Navidad. En ese Durant hizo una gran actuación aportando 36 puntos y 15 rebotes. El alero ha empezado a gran nivel la temporada, en este inicio está promediando 26,2 puntos, 8,6 rebotes y 4,5 asistencias por partido. En el apartado reboteador, Durant está batiendo su marca personal, su anterior registro era de 8 rebotes por partido. A pesar de la derrota ante los Cavaliers los Warriors siguen siendo el mejor el equipo de la liga con un balance de 27 victorias y 5 derrotas.

Kevin Durant habló después de dos días sobre el partido “Creo que es mier… y ellos deberían deshacerse de él. Los árbitros no nos hicieron perder el partido. Nosotros perdimos este partido. Creo que la mier… que la NBA lanzó a los oficiales debajo del autobús de esa manera” dijo de los Golden State Warriors. Durant siguió hablando de los árbitros y entiende que los árbitros lo que intentan es arbitrar de la mejor manera “Solo muévete adelante. No tires a los árbitros al autobús de esa manera. Porque en el siguiente juego, ese grupo de oficiales o quien quiera que sea, va a salir y van a tratar de conseguir el juego correcto. Van a tratar de ser perfectos, sino solo salir y relajarse y hacer las marcaciones correctas”

Durant siguió hablando y esta vez sobre las críticas que hacen los jugadores a los árbitros que la NBA sanciona con multas “No puedes multarnos a nosotros cuando salimos a criticarlos, pero los lanzamos debajo del autobús en el reporte de los últimos dos minutos. ¿Qué pasa en el primer cuarto? ¿Qué pasa en el segundo y tercer cuarto?”. Parece que el jugador no está enfadado con los árbitros sino con la propia liga , la cual no deja que sus jugadores puedan expresar lo que piensas sobre lo sucedido en la pista.