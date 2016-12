Así lo vivió 'Durantula'

Foto: FanSided.com

Si por algo recordará Kevin Durant las Navidades del 2016, será por haber jugado, probablemente, uno de los partidos de mayor rivalidad desde que empezara su carrera en la NBA.

Como todos bien sabéis, Cleveland Cavaliers batió a Golden State Warriors por tan sólo un único punto de diferencia, 109-108. Restaban 13.5 segundos de encuentro cuándo de repente, volvió a aparecer Kyrie Irving, para anotar otro game-winner. Aún quedaban 3.5 segundos de partido, y como no, ese tiro final iba a ser para el mejor jugador de los Warriors esta temporada, Kevin Durant. Draymond Green puso un bloqueo indirecto sobre el último MVP de las Finales, parecía que Durantula se iba a quedar sólo, no obstante; Richard Jefferson saltó a la ayuda. Cuando el 35 recibió el balón, Jefferson le pisó voluntaria o involuntariamente, éste cayó desequilibrado y no consiguió lanzar. Tras esta última jugada, la polémica estaba servida. Pese a que los árbitros no señalaron falta, desde la NBA han admitido que si la había.

Tras el partido, Kevin hizo estas declaraciones para The Undefeated: "Yo habría podido hacer ese lanzamiento si él no me hubiera trabado, pero no pitaron la falta. No es culpa de Jefferson, ni tampoco de los árbitros."

Y es que, la rivalidad entre Warriors y Cavs, los protagonistas de las dos últimas finales, es una rivalidad que va en aumento. Cada vez que juegan estos dos equipos, saltan chispas. Durant apuntó que los de la Bahía habían preparado duramente este choque, también afirma que hizo todo lo posible por ganar el partido: “Estaba enganchado en el partido, fue un partido muy competitivo. Ambos equipos vinimos a eso. Eso es lo que quieres en una jornada de Navidad. Fue un enorme encuentro. Salí e hice todo lo que se suponía que debía hacer para preparar un partido así. Deberíamos haber ganado, así lo siento. Pero perdimos, y tenemos que seguir adelante. Crecer y mejorar”.

Sus últimas palabras para este medio, fueron para autocriticarse, a el mismo y al equipo. El mismo Durant, dio las claves de la derrota: “Tuvimos demasiadas pérdidas de balón, eso es todo. Ha pasado en dos encuentros seguidos, hay que controlar eso.” Los visitantes, tuvieron 20 pérdidas y se dejaron anotar 21 puntos tras éstas.