Motiejunas se prueba con los Lakers

Donatas Motiejunas quiere volver a jugar en la NBA. (Fuente: nba.com).

El joven ala-pivot que recientemente se ha desvinculado de los Rockets, ha realizado unos entrenamientos privados con la franquicia de oro y púrpura después de que los Lakers hayan perdido por lesión a uno de sus jóvenes más eficientes desde la banca: Larry Nance Jr.

Según Ramona Shelburne, que cubre la actualidad del equipo californiano para ESPN, en los últimos días los Lakers han probado al ex jugador de los Rockets. No ha habido firma conocida aún, pero el acuerdo podría ser inminente, aunque el equipo de Walton cuenta ahora con sobrepoblación de interiores, teniendo en el roster para suplir a Nance a jugadores que han cuajado buenos minutos como Thomas Robinson o incluso la utilización de jugadores como Deng o Ingram en el puesto de ‘4’.

Desde el día 16 de este mes en el que los Rockets renunciaron a los derechos de su jugador, después de un tenso y duradero tira y afloja, Motiejunas tenía libertad para firmar con el equipo, de la NBA o de otra liga, que le apeteciese. Con las lesiones de Nance y Tarik Black parece que sus opciones aumentan, a parte de aportar tiro exterior a las zonas interiores del equipo, algo que a buen seguro agradecerá Walton.

En caso de firmar, al ser de corta duración la lesión de los interiores angelinos, no está claro si el lituano firmaría con un contrato multianual garantizado o uno para lo que resta de temporada y sin garantizar.

Nance Jr. estará al menos otras dos semanas de baja Hay que recordar, que la razón por la que no recaló este verano en los Pistons y por la que los Rockets no querían renovar su contrato, aunque acabaron haciéndolo, fue porque no superó las pruebas médicas del conjunto de Michigan. Puede que los Nets, que ya pujaron por él, estén al acecho del ala-pívot. En caso de que recalase en los Lakers, estos tendrían que hacer un hueco en su plantilla, ya que no pueden contar con más de 15 jugadores, y con la firma de Donatas superarían dicha cifra. Huertas, Metta World Peace, o Thomas Robinson, ninguno con el contrato garantizado, podrían ser los elegidos para salir de la franquicia, ya que otra de las soluciones sería mandar a un jugador, como Zubac, a la Liga de Desarrollo, aunque seguiría teniendo contrato con el primer equipo, por lo que habría que cortarlo y no es viable económicamente para la franquicia.

Después de tocar tantos palos, se verá donde acaba Motiejunas, que aún es joven -26 años- y que hace dos temporadas, a pleno rendimiento, consiguió aportar 12 puntos y seis rebotes a la rotación de los Rockets para contribuir a alcanzar el segundo puesto que obtuvieron en el Oeste, y a jugar las Finales de Conferencia, con los Golden State Warriors, a la postre Campeones de la NBA.