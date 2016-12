Hassan Whiteside habla de las expectativas como jugador franquicia

Hassan Whiteside en un partido de los Miami Heat. Fuente: NBA.com

Hassan Whiteside, pívot de los Miami Heat, tiene un papel más importante esta temporada. Tras la marcha de Dwyane Wade, el jugador originario de Carolina del Norte ha alcanzado el papel de jugador franquicia. Esta temporada ha dado un paso hacia adelante Whiteside, en estos meses de temporada está promediando 17,3 puntos, 14,3 rebotes y 2,2 tapones por partido. Tanto en el apartado de anotación como en el de rebotes está batiendo récords personales. La buena aportación de Hassan no se corresponde a lo que aporta los demás jugadores del equipo. Los Heat están situados antepenúltimos de la Conferencia Este con 10 victorias y 24 derrotas.

Hassan Whiteside habló para los medios sobre sus aportaciones constantes “Creo que la gente se acostumbra a ver los grandes números. Cuando no tengo grandes números, es como un gran problema” El jugador siguió hablando de lo rápido que paso su primer año “No tener a los chicos aquí es más difícil de lo que esperaba “Realmente me sentí como si no lo hubiera pasado realmente por alto. Creo que mi primer año probablemente se me pasó por alto cuando llegué por primera vez a la liga. Me puso buenos números en año pasado”

Estas declaraciones vienen dadas a la derrota ante Oklahoma City Thunder en el que el jugador anotó 12 puntos en los cuales su serie de tiros fue de 4 canastas en 11 intentos. Hassan sabe que la presión cada vez va a aumentar, ya que el papel de líder del equipo equivale a críticas de todos los medios. El pívot habló de esto “No estoy tan frustrado como yo solía ser. Lo estoy tomando como una experiencia de aprendizaje” Erik Spoelstra habló sobre la progresión de su jugador “Algunos días creo que él necesita hacer más. Eso es parte de asumir más responsabilidad y estar en el papel que nunca ha estado antes”