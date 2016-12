Durant firma su primer triple-doble con los Warriors para finalizar el año.

Kevin Durant penetrando a canasta | Foto: Nba.com

El último partido del año siempre se coge con ganas de vencer y de darle una alegria más a los tuyos antes de que acabe el año, y así fue como Durant lideró a los Golden State Warrios en la victoria ante los de Dallas 108-99 en el Oracle Arena y consiguiendo de esta manera la victoria número 29 en lo que llevamos de temporada regular. El alero jugó 35 minutos y finalizó el encuentro con 19 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, logrando no sólo su primer triple-doble con los Warriors sino también el primero en más de un año. El último llegó el 10 de diciembre de 2015 ante los Atlanta Hawks y ha tenido que esperar 385 días para conseguir el octavo de su carrera. "La verdad es que no significa nada, para ser honesto. Las estadisticas no significan nada realmente. Al final del partido, queremos jugar bien al baloncesto como equipo. No importa quien consigue asistencias, puntos o rebotes,mientras obtengamos la victoria", declaró Durant al finalizar el encuentro.

Además de Durant también fue esencial la aportación desde el perímetro de Klay Thompson que anotó 29 puntos, máximo anotador del partido y de un irregular Stephen Curry que se quedó en unos 14 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes en 30 minutos de juego.

Por el otro lado, Harrison Barnes, el exjugador de los Warriors que tuvo que colgar la camiseta de los californianos tras la llegada de Kevin Durant, fue el mejor de su ahora nuevo equipo y acabó el encuentro con 25 puntos (con 11 de 18 en tiros de campo) 3 rebotes y 2 robos en 28 minutos de acción por su parte en el parqué. Dirk Nowitzki, estuvo desaparecido. Fue duda hasta última hora por enfermedad y le pasó factura ya que solo pudo convertir 3 de sus 12 tiros y finalizó el partido con 11 puntos. Aunque el equipo no jugó mal, no pudieron hacer nada para impedir la victoria de unos imparables Golden State Warrios.