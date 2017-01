Los Ángeles Lakers... ¿a la deriva?

Google Plus

Foto: HoopsHabit.com

El segundo equipo con más campeonatos de la NBA, lleva en proceso de reconstrucción alrededor de tres años. Esta temporada, tras haber cambiado de entrenador y haberse reforzado con jugadores veteranos que complementaran su experiencia en las canchas con el talento de los jóvenes, parecía que el equipo podría dar un ligero salto cualitativo y poder competir de igual a igual, con el resto de equipos de la liga. A principio de temporada, el equipo superó las expectativas. Llegaron a ponerse 10-10, y los aficionados de los Lakers, podían sonreír al ver el balance de su equipo. No solo eran los resultados, sino que además, el equipo estaba jugando un baloncesto francamente bueno y divertido para el aficionado, gran parte de culpa, era del nuevo entrenador, Luke Walton.

No obstante, la alegría no duraría mucho para los angelinos. Llegó el mes de diciembre, y con el, las desgracias para los oro-púrpura. Pese a ganar el primer partido del mes frente a los Bulls, esta racha de resultados no se prolongó por mucho tiempo más, puesto que perdieron los siguientes 8 partidos. Al principio, se achacaba la serie de malos resultados a las lesiones de dos de sus principales anotadores, D'Angelo Russell y Nick Young. Sin embargo; tras las recuperaciones de ambos, la mala racha continuó. Pasaron dos semanas, para que los Lakers volvieran a ganar, lo hicieron frente a los Sixers. La única alegría que los jugadores dieron a la Laker Nation, llegó el día de Navidad. En esta fecha tan señalada, los de Walton vencieron en en el derby angelino a sus vecinos de pabellón y acérrimos rivales, los Clippers. Esta victoria frente a uno de los rivales más fuertes de la Conferencia Oeste, fue tan solo un espejismo, dado que cerraron el año con otras dos derrotas. Cerraron el mes con un balance de trece derrotas y tan sólo tres victorias. Para postre, empezaron este año 2017 con derrota.

Sin duda alguna, el mes de diciembre ha sido un mes negro para estos Lakers que se encuentran en plena reconstrucción. No cabe duda, de que en un futuro no muy lejano este equipo repleto de joven talento aún por explotar, llegará muy lejos. Sin embargo, los aficionados angelinos no están acostumbrados a esperar. ¿Serán capaces de aguantar?