'Ice in his veins'

Foto: Colombia.com

En la NBA, los espectáculos y shows durante los descansos o tiempos muertos, son una constante, que agrada mucho al espectador. Los más populares son la Kiss Cam o la Dance Cam. Aunque también, el aficionado puede disfrutar de pequeños concursos de mates o exhibiciones de la mascota del equipo local. No obstante, hay veces en las que los fans, deben demostrar sus habilidades baloncestísticas lanzando tiros imposibles con el objetivo de ganar dinero, en caso de acierto.

Esto último, fue lo que le sucedió a Jerald Alcoba, un seguidor de los oro-púrpura, que se convirtió ayer en el héroe de la noche. El reto, consistía en que el propio Jerald, lanzara un complicado tiro desde el centro del campo, algo que a priori parece casi imposible. Jerald cogió el balón, lo mimó como si de su propio hijo se tratara. La suerte, estaba echada. Los casi 20000 aficionados que se encontraban en el Staples Center, centraron sus miradas en ese balón que sobrevolaba la pista. Parafraseando al gran Guille Giménez... ¡sonó chof! La locura se apoderó del joven de origen filipino, 95000 dólares iban a su cuenta corriente. No dudo en celebrarlo haciendo el ya famoso "Ice in my veins" de D'Angelo Russell. Los propios jugadores de los Lakers, fueron a felicitarle e incluso pudo charlar un rato con el base titular e inventor de esta popular celebración. En declaraciones para la televisión de la franquicia, alegó que lo primero que haría con el dinero ganado, sería comprarle un coche nuevo a su madre.

Pese a que los Lakers volvieron a ganar, con triple-doble de Julius Randle incluido, lo mejor de la noche fue sin duda alguna, la alegría de este aficionado tras haber logrado tan fabuloso premio. La NBA, es un mundo de sueños en los que éstos, siempre se cumplen.