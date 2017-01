¿Es Nowitzki el nuevo pívot de Dallas?

Dirk Nowitzki, jugador de Dallas Mavericks | Imagen: AP Photo/Eric Gay

Si por algo se ha caracterizado al 'arquero alemán' ha sido por ser un jugador avanzado a su época. Cuando Dirk Nowitzki debutó en la NBA, allá por 1998, la posición de ala-pívot distaba mucho de la imagen por la que la conocemos hoy. Los equipos tuvieron que adaptar sus sistemas defensivos a un jugador de 2'13 que poseía uno de los mejores lanzamientos de media y larga distancia que se han visto nunca en la liga. Dirk fue un soplo de aire renovador llegado desde el viejo continente; pero por primera vez en toda su carrera, ahora él deberá adaptarse al juego.

La defensa siempre ha sido una de las facultades que Nowitzki ha descuidado en beneficio de obtener un puesto entre los diez máximos anotadores de la historia. Pero ahora, con 38 años a sus espaldas, resulta más difícil todavía que un jugador con sus características sea capaz de frenar a los demás 'cuatros' de la liga, teniendo en cuenta el gran rango de tiro que la mayoría de ellos maneja. Este es uno de los motivos principales por los que Rick Carlisle ha decidido perturbar su rotación.

El cambio se resume básicamente en jugar con el small-ball, con Nowitzki como pívot en el quinteto titular y relegando a Andrew Bogut al banquillo. Y es que el más-menos cuando los dos están juntos en pista da mucho que pensar: menos 62 en los 53 minutos que han compartido en toda la temporada. Con estos datos en la mano, que Carlisle haya tardado tanto en ajustar el quinteto titular asusta a la lógica humana.

"No me gusta esto porque Bogut es un pívot titular", afirmó Carlisle el martes tras vencer 113-105 frente a Washington Wizards. "Bogut está entre los seis o siete mejores pívots del mundo y no debería empezar desde el banquillo. Merece ser titular."

Rick Carlisle con sus jugadores | Imagen: mavs.com

Aunque al head coach de Dallas Mavericks no le entusiasme el dilema actual, lo cierto es que si volvemos a coger los números la situación se presenta mucho más clara. La ecuación de jugar con dos hombres altos deja de chirriar a los de Texas cuando, en vez de juntar a Nowitzki y Bogut, entra en juego la variable de Dwight Powell. Con Nowitzki y Powell en pista, ejerciento el alemán como pívot en defensa y ala-pívot en ataque, el más-menos asciende hasta el más 14 en los diez minutos que coincidieron ante los Wizards. Por otro lado, si juntamos a Bogut y Powell, la ecuación vuelve a ser positiva: más siete en tres minutos juntos.

Pero no se adelante el atento lector a pensar que el problema con el quinteto titular de los Mavericks está solucionado. Si a los cuatro que parecen fijos para el fin de lograr el small-ball (Williams, Matthews, Finney-Smith y Barnes) les sumamos a Nowitzki como pívot, nos dejan un más-menos de menos 12 en los 12 minutos que coexistieron en cancha ante los Wizards. En cambio, si alineamos como center titular a Bogut como sucedió en los cinco encuentros en los que el teutón fue baja por lesión esta temporada, la estadística viaja a los menos 43 en 38 minutos.

Aun así, la 'opción Nowitzki' sigue pareciendo la más acertada teniendo en cuenta que hoy por hoy es la imagen de la franquicia. Es aquí donde al entrenador le invaden de nuevo las dudas sobre la defensa y le impulsan a ser creativo. Las habilidades del germano para proteger el aro propio quedaron visibles cuando John Wall sacó la maquinaria ofensiva justo antes del descanso en su último partido: el base de los capitalinos sumó un parcial de 20-3 al marcador en apenas dos minutos y medio, prácticamente a base de entradas a canasta. Aunque sin duda, en su reciente choque ante los Rockets, se dejó claro que las situaciones de pick and roll son las que más daño hacen al veterano.

Como ven, el dilema de Rick Carlisle parece complejo de resolver. Y toda una temporada está en juego.