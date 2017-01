LeBron no pudo evitar la cornada de los Bulls a los Cavs

Tras ganar el primer encuentro entre ambos equipos esta temporada por 111 a 105 puntos en la ciudad del viento, los Bulls visitaban en esta ocasión a los Cavaliers. Parecía el día perfecto para comprobar si las buenas sensaciones dejadas en el primer partido habían sido reales y ver si realmente le tienen cogida la medida a los de LeBron, pero no iba a ser un partido normal. A la baja de J. R. Smith a causa de un dedo roto, se ha sumado la de Kyrie Irving, que no ha podido jugar los últimos encuentros debido a una sobrecarga en el muslo derecho. Por si no fuese poco, en las horas previas al encuentro, empezaron a ser duda Kevin Love y LeBron James; el primero por comer comida en mal estado y el segundo por padecer síntomas gripales.

Finalmente LeBron pudo jugar, pero no fue capaz de hacerlo Kevin Love, lo cual dejaba a King James solo ante el peligro. Pese a revivir un gran esfuerzo de los jugadores menos habituales de los Cavaliers, que lo hicieron sorprendentemente bien en algunas fases del encuentro, no pudieron sobreponerse a unos Bulls mucho más preparados para el encuentro. Así los Bulls volvían a ganar a los actuales campeones por 106 a 94 y mostraban ser uno de los pocos equipos que les tiene tomada la matrícula.

Las dos caras de la moneda

Las circunstancias obligaron a los Cavaliers a salir con un quinteto inédito formado por DeAndre Liggins, Jordan McRae, LeBron James, Channing Frye y Tristan Thompson. Liggins ya lleva tiempo desempeñando el papel de titular, desde que J. R. Smith se operó de su pulgar derecho el pasado 23 de diciembre. Su aportación ha sido muy diferente a la de J. R., aportando más defensa que anotación al equipo. McRae, por contra, llevaba hasta ayer solo dos partidos sustituyendo a Kyrie, labor más que complicada en la cual se estaba desempeñando mejor de lo esperado. A estos cambios se sumaba ayer Channing Frye, el veterano que ha encontrado el papel perfecto sustituyendo a Love desde el banquillo.

Por su parte, los Bulls llevan unos días dudando sobre quién será su base titular, después de que Rondo haya vuelto a dar problemas a su nuevo equipo, por enésima ocasión. Por el momento, Michael Carter-Williams parece haberse hecho con la titularidad tras haber demostrado su versatilidad y, sobre todo, intensidad noche tras noche. Tras haber sido novato del año tres temporadas atrás, no ha conseguido acabar de explotar, pero allá donde va aporta en todos los aspectos del juego, promediando siempre más de diez puntos, cinco rebotes y cinco asistencias por encuentro.

Más que la falta de Kyrie, Love y J.R., lo que se notó más en el partido fue el problema en las rotaciones y los emparejamientos. Faltaban jugadores, y eso se nota siempre, pero los Cavs sufrieron más que nada a la hora de los cambios y de conseguir que todo encajase. Con Frye saliendo de titular, faltaba anotación en el banquillo, que se demostró cuando los suplentes de los Cavs anotaron solamente 23 puntos y quedaron expuestos por una segunda unidad de los Bulls que fue capaz de anotar 39. Mirotic y McDermott fueron puñales desde el banquillo, aportando energía y calidad cada vez que saltaban a pista y fueron culpables de 33 de esos 39 puntos. Además, ambos lo hicieron con una gran efectividad; McDermott con 17 puntos en seis de nueve en tiros de campo y tres de cuatro en triples, y Mirotic con 16 puntos en seis de 12 en lanzamientos de campo y tres de siete en triples.

Como si de dos partidos se tratase

Los Cavaliers salieron extremadamente enchufados al primer cuarto, con los menos habituales sorprendentemente compenetrados con los demás titulares. Empezaron muy activos en defensa y bien cerrados en la pintura, conocedores de las dificultades que sufren los Bulls con el tiro exterior. Los de Chicago con el equipo que menos triples anota (6,3 por encuentro) y que menos lanza (20,2); cosa que no es de extrañar porque también son los que peor lanza desde la larga distancia (31,2% en triples). Es por eso que los Bulls empezaron atacando más la pintura y los Cavs la mantuvieron cerrada bajo llave, empezando el partido con un marcador de 15-2 favorable para los locales. Pese a eso, y a un Jimmy Butler fuera de ritmo (cero de cinco en lanzamientos intentados el primer cuarto), los Bulls fueron capaces de completar algunos buenos parciales durante el primer periodo y recortaron la desventaja hasta los siete puntos. Un Carter-Williams muy activo y Taj Gibson atento en la pintura fueron los encargados de mantener a los Bulls a flote y evitar que los ocho puntos de LeBron y los siete de McRae les permitieran escaparse en el marcador.

El segundo cuarto, por contra, fue una historia totalmente diferente. Tras ya empezar la remontada en los últimos minutos del primer periodo, los Bulls comenzaron el segundo con un parcial de nueve a cero que les colocó por delante en el marcador por primera vez en el encuentro. McDermot y Mirotic salieron al encuentro desatados, haciendo la vida imposible a los suplentes de los Cavaliers. Los Bulls abrían la cancha y la defensa de la pintura ya no funcionaba, cosa más que patente por el increíble cuarto protagonizado por Doug y Nikola. McDermott consiguió un cuarto perfecto, con 15 puntos anotados en tres tiros de dos y tres lanzamientos triples, los cuales anotó sin fallo alguno. Mirotic, por su parte, anotó ocho puntos en el periodo con una buena serie de tres de cinco en tiros de campo. La defensa de los Cavs hacía aguas y los Bulls, que habían acabado el primer cuarto con un 29,2% en tiros de campo, habían sido capaces de anotar un 58,3% en este periodo. Mientras los locales seguían estancados por debajo del 40%, los de Chicago habían sido capaces de aumentar el suyo hasta un 42,8%. Esto permitió a los visitantes realizar un casi impecable cuarto en el que anotaron 13 puntos más que los Cavs, dándole la vuelta totalmente al marcador y marchándose al descanso con una ventaja de 52 a 46.

Piloto automático

Los Cavs debían reaccionar en la segunda mitad y lo sabían. Es por eso que lo intentaron de todas las maneras posibles. LeBron tomó los mandos del equipo y atacó el aro con más agresividad, lo cual complicó la vida a los defensas de los Bulls, que sufrían un poco más. Pese a eso, los cambios en el quinteto seguían inquietando a los locales, que parecían disponer solo de un par de armas ofensivas. Mientras LeBron atacaba el aro y conseguía diez puntos en el cuarto, McRae hacía las suyas de Kyrie para conseguir sumar ocho puntos a su anotación personal. Channing Frye seguía demostrando que es un jugador de fiar y aportaba cinco puntos al equipo, pero nadie más parecía hacer nada de provecho. Entre ellos anotaron 23 de los 28 puntos de los Cavs en el periodo, algo que no fue suficiente teniendo en cuenta que los Bulls seguían anotando a un gran nivel. Mientras los locales lo intentaban a toda costa, los de Chicago conseguían aportaciones importantes de todos los titulares. La defensa de los Cavs se vio sorprendida en el segundo cuarto por el acierto exterior de los Bulls, y los de Ohio andaban ya perdidos. Aprovechó la ocasión Michael Carter-Williams, que atacó el aro más que nadie en su equipo y consiguió nueve puntos gracias a un magnífico cuatro de cinco en tiros de campo.

Llegaba el último cuarto y se acababa ya el tiempo para los Cavaliers, que veían como los Bulls se alejaban poco a poco en el marcador cada minuto que pasaba. Empezaron el periodo volviendo a lo único que les había funcionado hasta el momento, que no es otra cosa que defender como perros de presa y picar piedra posesión tras posesión. Kay Felder apareció como protagonista inesperado en estos últimos minutos, ya que salió a pista con un desparpajo envidiable que le permitió anotar siete puntos durante los nueve minutos que estuvo sobre el parqué en este periodo. Entre él y LeBron lideraron una increíble remontada de los Cavaliers en los primeros minutos del cuarto, que pasaron de perder por nueve puntos a situarse a un solo punto en poco más de cinco minutos. Fue entonces cuando apareció Jimmy Butler. Tras haber estado prácticamente desaparecido hasta el último cuarto, vió que las circunstancias lo llamaban y respondió como siempre hace. Butler, que solo había anotado nueve puntos hasta el momento, anotó 11 puntos después de que los Cavs se pusiesen a uno en el marcador, rompiendo todas las esperanzas de los locales. Tras todo el trabajo hecho, el partido se les escapaba de nuevo a los Cavaliers, que no podían hacer nada para evitarlo.

Un nuevo rival para los Cavaliers

Pese a no estar completando la mejor temporada de su historia, con un balance actualmente de 18 victorias y 18 derrotas, los Bulls han conseguido ganar ambos partidos a los Cavaliers. Es cierto que ayer los campeones no contaban con tres de sus titulares, pero las sensaciones dejadas son las de una gran rivalidad. Los Bulls son un animal con el que los Cavaliers no se han encontrado hasta la fecha. Un equipo duro, que lucha siempre hasta el final y con jugadores que se compenetran a la perfección. No son el equipo que mejor lanza, pero eso no es un problema. Los Cavaliers son un equipo construido para derrotar a los Warriors; a equipos lanzadores y eses es su problema con los Bulls. Los de Chicago no dependen de la suerte ni de si tienen un buen o mal día. Cuando atacas el aro, puedes hacerlo mejor o peor, pero el resultado suele ser constante. Y si los equipos se cierran en banda como hicieron los campeones ayer, han demostrado que están dispuestos a lanzar si es necesario. Tienen jugadores como McDermott y Mirotic que, pese a que no suelen ser los protagonistas, están siempre dispuestos a colaborar. Ayer noche, los Bulls anotaron 13 de los 30 triples que intentaron, algo prácticamente nunca visto en este equipo y que demostró que no se les puede menospreciar. Con unos Cavs llamados a ser primeros de conferencia y unos Bulls luchando por mantenerse en el 50% de victorias, no puede descartarse que se encuentren en primera ronda de Playoffs. Puede que, este año, los Cavaliers no lo tengan ya tan fácil.