Juancho Hernangómez a la liga de desarrollo en busca de minutos

Juancho Hernangómez esta temporada | balocesto.as.com

Los Denver Nuggets han asignado al madrileño Juancho Hernangómez al equipo asociado de la liga de desarrollo, los Sioux Falls Skyforce con el objetivo de que pueda jugar más minutos y seguir cogiendo la experiencia que el primer equipo no está pudiendo adquirir.

Junto al jugador español, otro rookie del equipo, Malik Beasley también ha sido mandado a este equipo de la liga de desarrollo lo que será su segunda participación mientras que Juancho debutará.

Pocos minutos

El único rookie que está entrando en la rotación habitualmente es Jamal Murray que se ha afianzado como escolta suplente pero tanto Juancho Hernangómez como Malik Beasley solo han jugado cuando ha habido lesiones al principio de temporada. Ahora que en los Denver Nuggets están todos sanos, salvo Kenneth Faried, se habían reducido los minutos para estos dos jugadores de primer año.

El español solo ha jugado 24 de los 35 partidos con los Nuggets, y promediando escasamente nueve minutos por partido con tres puntos y dos rebotes en cada uno de ellos. Peor incluso es la situación para el base-escolta Beasley con solo diez partidos jugados y cinco minutos de promedio, estos números ya le hicieron ir a la liga de desarrollo hace unas semanas.

Juancho ha tenido mala suerte de caer en un equipo en el que en su posición, hay demasiados jugadores y además probablemente sean los mejores de los Nuggets. Tanto en la posición de alero como de ala-pivot hay jugadores como Danilo Gallinari, Wilson Chandler, estrellas del equipo y buenos jugadores como Will Barton, Darrell Arthur o Alonzo Gee.

Sin fecha de vuelta

Esta decisión ha sido tomada única y exclusivamente por el entrenador Moses Malone y comunicada por el General Manager del equipo, Tim Connelly. Lo que sí parece claro es que mientras no haya bajas, el ex de Estudiantes no va a tener demasiadas oportunidades de tener minutos este año, lo que puede hacer que le busquen algún traspaso.