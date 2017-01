Paul Millsap “Creo que todo el mundo sabe dónde está mi corazón”

Google Plus

Paul Millsap en un partido de los Atlanta Hawks. Fuente: NBA.com

Paul Millsap, ala-pívot de los Atlanta Hawks, está cosechando una de sus mejores temporada en lo que lleva en la liga. Pero no se habla actualmente de este tema sino de que el próximo mercado de verano será agente libre, los Hawks no saben si el jugador elegirá renovar por el equipo o se ira a otro equipo, por ello varios equipos se han interesado en el jugador. Millsap está promediando en esta temporada 17,8 puntos, 8,1 rebotes y 3,7 asistencias por partido. Tras la mala racha los Atlanta Hawks ya están otra vez en Playoffs, están situados quintos de la Conferencia Este con un balance de 19 victorias y 16 derrotas.

Paul Millsap habló para la prensa sobre la situación que se está comentando actualmente “Los rumores son rumores. Creo que eso lo sabemos. Pase por esto antes. Creo que hablamos al principio del año que no iba a ser la primera ni la última vez. Es lo que es. Pase lo que pase, creo que todo el mundo sabe dónde está mi corazón y donde quiero estar. Pero ya veremos qué pasa. La única cosa que puedo preocuparse y que puedo hacer es salir allí y jugar mi trasero fuera cada noche y tratar de conseguir victorias de este equipo”

Un periodista preguntó si su corazón está en la ciudad de Atlanta y él contestó “Eso sería aquí, sí”. Millsap siguió hablando de su posible salida “Soy humano. Usted no quiere escuchar cosas por el estilo. Con eso se dice, también soy un profesional. He estado alrededor de la liga por un tiempo. Sé que es el negocio de la liga. Algunas cosas, como mi madre dijo, se dejó rodar sobre su espalda como el agua en la espalda de un pato. Sigues avanzando” Está claro que Millsap se quiere quedar en el equipo, la otra cuestión es si el equipo confía en él y no le traspasan.